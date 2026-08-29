Policija otkrila detalje tragedije u kojoj je poginuo Zlatko Plazonić: 34-godišnjak pijan pretjecao preko pune crte pa izazvao tragediju

Policijska uprava šibensko-kninska objavila je detalje teške prometne nesreće koja se noćas dogodila na državnoj cesti D8 u Pirovcu, a u kojoj je, kako doznaje Zadarski list, poginuo 53-godišnji Zlatko Plazonić, vlasnik kultnog zadarskog D8 Rock Cafea i dugogodišnji dopredsjednik Moto kluba Beštije.

Prema rezultatima očevida, nesreći je prethodilo pretjecanje više vozila preko pune crte, a 34-godišnji vozač koji je potom udario u Plazonićev automobil bio je pod utjecajem alkohola.

Priopćenje policije prenosimo u cijelosti:

"Noćas, 29. kolovoza oko 1,35 sati na državnoj cesti D-8 u Pirovcu, dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba smrtno stradala.

Prometna nesreća dogodila se na način da 34-godišnjak, upravljajući osobnim automobilom virovitičkih registarskih oznaka pod utjecajem alkohola u organizmu, nije prilagodio brzinu kretanja vozila osobinama i stanju kolnika tako da može pravodobno zaustaviti svoje vozilo pred svakom zaprekom koju u konkretnim uvjetima može predvidjeti, odnosno da može pravodobno postupiti prema prometnom znaku ili pravilu.

Pritom je prilikom pretjecanja više vozila preko neisprekidane uzdužne linije, ne vodeći računa o razlici između brzine kretanja svojeg vozila za vrijeme pretjecanja i brzine kretanja vozila drugih sudionika u prometu koje namjerava pretjecati, pretjecanjem ugrozio sigurnost prometa ili omeo promet iz suprotnog smjera. U izbjegavanju sudara s vozilom iz suprotnog smjera naglo skreće udesno, a potom prelazi u južnu prometnu traku, uslijed čega prednjim dijelom vozila udara u stražnji dio osobnog automobila zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 53-godišnjak.

Od siline udara osobno vozilo zagrebačkih registarskih oznaka odbija se te izlijeće izvan kolnika, a potom udara u metalni stup javne rasvjete, dok osobni automobil kojim je upravljao 34-godišnjak u zanošenju prelazi na prometnu traku namijenjenu kretanju vozila iz suprotnog smjera, kojom prilikom prednjim dijelom vozila udara u bočnu stranu osobnog automobila šibenskih registarskih oznaka kojim je upravljao 18-godišnjak.

Od zadobivenih ozljeda 53-godišnjak je smrtno stradao na mjestu događaja, dok je 34-godišnjak vozilom hitne medicinske pomoći prevezen u Opću bolnicu u Šibeniku.

Očevidom na mjestu događaja rukovodila je zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Šibeniku.

Nakon otpuštanja 34-godišnjaka iz zdravstvene ustanove slijedi daljnje postupanje policije", priopćila je policija.