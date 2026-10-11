POLICIJA OTKRILA DETALJE NESREĆE Automobil splitskih registracija sletio s autoceste, četvero završilo u bolnici

U subotu, 10. listopada u 17.50 sati na autocesti A-1, na dionici između odmorišta Nadin i izlaz Benkovac dogodila se prometna nesreća u kojoj su dvije osobe zadobile teške tjelesne ozljede i dvije osobe lake tjelesne ozljede.

Prema rezultatima očevida do prometne nesreće je došlo dok je 61-godišnjak upravljao automobilom splitskih registarskih oznaka kojom prilikom brzinu kretanja vozila nije prilagodio stanju i uvjetima na kolniku te atmosferskim prilikama uslijed čega je izgubio nadzor nad upravljačem potom vozilom izlijeće izvan kolnika gdje udara u rub kolnika i kameno-zemljanu usjeku.

U prometnoj nesreći tjelesne ozljede zadobili su vozač i troje putnika. Vozilom Hitne medicinske pomoći prevezeni su u Opću bolnicu Zadar. Liječničkim pregledom kod vozača i 22-godišnje putnice konstatirane su teške tjelesne ozljede dok su kod 26-godišnje putnice i 25-godišnjeg putnika utvrđene lake tjelesne ozljede.

Slijedi daljnje kriminalističko istraživanje zbog kaznenog djela Izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu.