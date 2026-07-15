Policija oduzela tri električna romobila, za upravljačem zatekli i dijete mlađe od 14 godina

Dubrovačka prometna policija tijekom proteklog tjedna pojačano je nadzirala vozače električnih romobila te pritom utvrdila ukupno 36 prometnih prekršaja. Tijekom akcije oduzeta su i tri električna romobila koja zbog svojih tehničkih karakteristika ne smiju sudjelovati u cestovnom prometu, a policija je zatekla i dijete mlađe od 14 godina kako upravlja jednim od njih.

Protiv roditelja djeteta provodi se kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja odgovornosti, a o slučaju će biti obaviješten i nadležni Hrvatski zavod za socijalni rad.

Najviše prekršaja, njih 22, odnosilo se na nekorištenje zaštitne kacige. Policija je zabilježila i sedam slučajeva nepravilnog kretanja električnim romobilima, tri prekršaja upravljanja romobilima koji prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama uopće ne pripadaju kategoriji osobnih prijevoznih sredstava, tri slučaja vožnje bez reflektirajućeg prsluka u uvjetima smanjene vidljivosti te jedan slučaj nepostupanja po naredbi policijskog službenika.

Iz policije upozoravaju da se dio električnih romobila koji se mogu kupiti na tržištu zbog svojih performansi i tehničkih karakteristika ne smije koristiti na hrvatskim prometnicama jer nisu homologirani niti pripadaju bilo kojoj zakonom propisanoj kategoriji vozila.

Podaci pokazuju da su vozači električnih romobila sve češći sudionici prometnih nesreća. Na prometnicama koje pokriva Postaja prometne policije Dubrovnik od početka godine dogodilo se sedam prometnih nesreća u kojima su sudjelovali vozači električnih romobila. U tim nesrećama jedna je osoba teško ozlijeđena, dok je pet osoba zadobilo lakše ozljede.

Policija je najavila nastavak pojačanih kontrola, s posebnim naglaskom na djecu mlađu od 14 godina te na otkrivanje električnih romobila koji ne ispunjavaju zakonske uvjete za sudjelovanje u prometu.

Podsjećaju da električnim romobilima ne smiju upravljati osobe mlađe od 14 godina. Vozači su obvezni nositi zaštitnu kacigu, noću i pri smanjenoj vidljivosti reflektirajući prsluk, ne smiju prevoziti putnike niti tijekom vožnje koristiti slušalice u oba uha. Također, moraju se kretati biciklističkim stazama ili trakama, a ako one ne postoje, nogostupima, pješačkim zonama ili kolnicima na kojima je ograničenje brzine do 50 kilometara na sat.