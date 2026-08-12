Policija objavila važne upute uoči Hajduka i Žalgirisa: Evo gdje se zatvara promet i kada se otvaraju ulazi na Poljud

U četvrtak, 13. kolovoza, s početkom u 21 sat na stadionu Poljud odigrat će se utakmica 3. pretkola UEFA Konferencijske lige između HNK Hajduk i FVMD Žalgiris. Zbog očekivanog većeg broja navijača Policijska uprava splitsko-dalmatinska objavila je niz važnih uputa za posjetitelje, ali i ostale građane koji će se tijekom poslijepodneva kretati gradom.

Ulazi se otvaraju u 18.30 sati

Ulazi na stadion bit će otvoreni od 18.30 sati, a policija poziva navijače da prema Poljudu krenu na vrijeme kako bi nakon sigurnosnog pregleda i provjere ulaznica na stadion ušli prije početka utakmice. Za ulazak će posjetitelji morati imati valjanu ulaznicu i javnu ispravu s fotografijom.

Prve prometne blokade već od 15 sati

Posebna regulacija prometa na području oko Poljuda počet će nekoliko sati prije utakmice. Od 15 sati pa sve do završetka policijskog osiguranja bit će blokiran promet u Ulici VIII. mediteranskih igara, i to kod ulaza na parkiralište bazena Poljud, kod ugostiteljskog objekta "Mandrach" te na raskrižju Ulice VIII. mediteranskih igara i Ulice Sedam Kaštela. Iznimka će biti policijska vozila i vozila s odgovarajućim propusnicama. Od 17 sati promet će biti blokiran i u Zrinsko-frankopanskoj ulici, od raskrižja s Ulicom Hrvatske mornarice do ulaza u Loru, kao i u Ulici Put Supavla od raskrižja s Putom Brodarice. Tom će trasom moći prometovati vozila Hrvatske vojske, stanara, javnog gradskog prijevoza te vozila s propusnicama.

Oko stadiona neće biti moguće parkirati

Iz policije upozoravaju da posjetitelji svoja vozila neće moći parkirati oko stadiona niti u široj zoni Poljuda. Građanima koji na utakmicu dolaze automobilom savjetuju da vozila ostave na parkiralištima u drugim dijelovima grada te do stadiona nastave pješice ili javnim prijevozom. Prometni redari i policijski službenici posebno će kontrolirati nepropisno parkiranje u Zrinsko-frankopanskoj, Ulici Hrvatske mornarice, Ulici Sedam Kaštela i Putu Supavla. Vozila će, ako za to budu ispunjeni uvjeti, biti premještena. Policija svim građanima savjetuje da prema stadionu krenu ranije te, ako su u mogućnosti, koriste javni prijevoz kako bi se smanjile prometne gužve.

Policija podsjetila što je zabranjeno na stadionu

Uoči utakmice policija je podsjetila i na odredbe Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima.

Zabranjeni su, među ostalim, unošenje alkohola i droga te boravak na stadionu u alkoholiziranom stanju, unošenje pirotehnike, oružja i predmeta pogodnih za nanošenje ozljeda, paljenje i bacanje pirotehnike, kao i maskiranje lica radi prikrivanja identiteta. Zabranjeni su i transparenti, zastave, poruke i pjesme kojima se iskazuje ili potiče mržnja ili nasilje, nedopušteni ulazak u natjecateljski ili gledateljski prostor, bacanje predmeta na teren te zadržavanje na mjestu za koje osoba nema odgovarajuću ulaznicu ili ispravu organizatora.

Policija je najavila da će sva uočena protupravna ponašanja biti sankcionirana. Također, prije, tijekom i nakon utakmice policija će snimati područje stadiona Poljud i prilazne pravce, a građane pozivaju da poštuju upozorenja i naredbe policijskih službenika i redarske službe.