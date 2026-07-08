Policija objavila upute uoči Hajdukova europskog ogleda: Evo što navijači trebaju znati

Split se priprema za prvu službenu utakmicu Hajduka u novoj sezoni. Bijeli će u četvrtak od 20 sati na Poljudu ugostiti slovačku Žilinu u prvom pretkolu Europske lige, a Policijska uprava splitsko-dalmatinska objavila je posebne upute i prometnu regulaciju koja će vrijediti na dan utakmice.

Navijačima se preporučuje da na stadion dođu ranije jer će ulazi biti otvoreni od 18.30 sati. Prilikom ulaska obavezno je imati valjanu ulaznicu i osobni dokument s fotografijom, a policija upozorava da će se provoditi sigurnosni pregledi svih posjetitelja.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Zbog utakmice će tijekom dana biti uvedena posebna regulacija prometa. Od 14 sati bit će zatvoren dio Ulice VIII. mediteranskih igara kod parkirališta bazena Poljud, ugostiteljskog objekta "Mandrach" te raskrižja s Ulicom Sedam Kaštela, osim za vozila policije i ona s posebnim propusnicama.

Od 16 sati promet će biti ograničen i u Zrinsko-frankopanskoj ulici, od raskrižja s Ulicom Hrvatske mornarice do ulaza u Loru, kao i u Ulici Put Supavla od raskrižja s Putem Brodarice. Tim prometnicama moći će prometovati samo vozila Hrvatske vojske, stanari, javni gradski prijevoz i vozila s propusnicama.

Iz policije upozoravaju da parkiranje u neposrednoj blizini stadiona neće biti moguće. Građanima savjetuju da vozila ostave na parkiralištima u drugim dijelovima grada te do Poljuda dođu pješice ili javnim prijevozom.

Prometni redari i policijski službenici pojačano će nadzirati promet te sankcionirati nepropisno parkirana vozila, osobito u ulicama Zrinsko-frankopanska, Hrvatske mornarice, Sedam Kaštela i Put Supavla. Vozila koja budu ispunjavala uvjete za premještanje bit će uklonjena.

Policija također podsjeća da je, sukladno Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, zabranjeno unošenje alkohola, droga, pirotehnike, oružja i drugih opasnih predmeta na stadion. Zabranjeno je i maskiranje radi prikrivanja identiteta, unošenje transparenata ili obilježja kojima se potiče mržnja ili nasilje, bacanje predmeta u teren te ulazak u dijelove stadiona za koje osoba nema odgovarajuću ulaznicu.

Sva protupravna ponašanja bit će sankcionirana, a policija je najavila da će, prije, tijekom i nakon utakmice, snimati područje stadiona i prilazne prometnice sukladno Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima.

Na kraju iz policije apeliraju na sve posjetitelje da poštuju upute organizatora i naredbe policijskih službenika kako bi utakmica protekla sigurno i bez incidenata.