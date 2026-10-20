Policija objavila nove informacije o slučaju kortea. Još dvojica navijača predala se

Još dvojica navijača za kojima se tragalo zbog događaja uoči utakmice Hajduka i Ajaxa predala su se u posljednja 24 sata. Informaciju je potvrdila splitska policija, koja nastavlja postupanje u slučaju navijačkog kortea tijekom kojeg su se čuli antisemitski i nacistički povici.

Prema najnovijim informacijama, u istražnom zatvoru na Bilicama trenutačno se nalazi osam navijača, dok je njih 13 i dalje nedostupno nadležnim tijelima.

Riječ je o slučaju koji je uslijedio nakon navijačkog okupljanja uoči prošlotjedne utakmice Hajduka i Ajaxa u Splitu.

Kaznene prijave protiv 23 osobe

Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela javnog poticanja na nasilje i mržnju prijavljene su ukupno 23 osobe.

Kaznene prijave povezane su s antisemitskim i nacističkim uzvicima koji su se čuli tijekom navijačkog kortea uoči utakmice prošlog četvrtka.

Prema dostupnim informacijama, sudac istrage odredio je osumnjičenima jednomjesečni istražni zatvor.

Splitska policija potvrdila je da su se još dvojica navijača predala tijekom posljednja 24 sata, a kriminalističko istraživanje i dalje traje.

Policija nastavlja tragati za preostalim osobama obuhvaćenima ovim slučajem, dok će se o njihovoj eventualnoj kaznenoj odgovornosti odlučivati u daljnjem postupku.