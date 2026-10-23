Policija objavila nove fotografije muškaraca koje traži zbog nacističkih povika u Splitu: Kazneno prijavljene 23 osobe

Splitsko-dalmatinska policija u petak je objavila fotografije još četvorice muškaraca za kojima traga zbog sumnje u sudjelovanje u izvikivanju nacističkih i antisemitskih poruka tijekom Torcidine povorke uoči utakmice Hajduka i Ajaxa, održane 15. listopada u Splitu.

Policija poziva građane koji prepoznaju osobe s fotografija ili imaju informacije o njihovu boravištu da se jave na broj 192 ili putem elektroničke pošte na adresu splitsko-dalmatinska@policija.hr.

Tijekom povorke čuli se nacistički i antisemitski povici

Sporni događaj zabilježen je tijekom navijačke povorke prema stadionu Poljud. Prema policijskim navodima, pojedini sudionici izvikivali su nacističke i antisemitske poruke, među kojima su bili zazivanje Adolfa Hitlera i Auschwitza, pozivi na nasilje nad Židovima te ustaške parole.

Policija je ranije objavila fotografije devetorice muškaraca koje je nastojala identificirati i pronaći u vezi s tim događajem.

Do 19. listopada pronađena su dvojica, dok se potraga za preostalima nastavila.

Kazneno prijavljene 23 osobe

U sklopu postupanja povezanog s incidentom kazneno su prijavljene ukupno 23 osobe, zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela javnog poticanja na nasilje i mržnju iz članka 325. Kaznenog zakona.

Policija nastavlja tragati za osobama s objavljenih fotografija te poziva građane da joj pomognu informacijama koje bi mogle pridonijeti njihovu pronalasku.