Policija objavila nove detalje o četvero uhićenih: Sumnjiče ih za požare i u Škabrnji

Zadarska policija objavila je nove detalje kriminalističkog istraživanja nad četvero ljudi osumnjičenih za namjerno izazivanje požara na čak deset lokacija u Zadru i na širem području Zadarske županije. Riječ je o trojici hrvatskih državljana u dobi od 46, 45 i 42 godine te 33-godišnjoj državljanki Poljske.

Četvorka je uhićena 15. kolovoza nakon 20 sati. Policija je prethodno zaprimila dojavu građana da osobe uz kolnik ceste na širem benkovačkom području pale vatru. Ubrzo su locirani u automobilu zadarskih registracijskih oznaka i uhićeni.

Sumnjiče ih za požare na deset lokacija

Kriminalističkim istraživanjem policija je utvrdila sumnju da su osumnjičeni djelovali prema prethodnom planu i međusobnom dogovoru. Tereti ih se da su 14. i 15. kolovoza otvorenim plamenom ili dijelovima gorive tvari koje su palili upaljačem namjerno izazivali požare.

Prema policiji, cilj im je bio dovesti u opasnost živote i imovinu velike vrijednosti na štetu većeg broja stanovnika Zadarske županije.

Požari su izbili na zadarskom Bilom Brigu te na područjima Zemunika Donjeg, Galovca, Donjih Biljana, Zapužana, Zemunika, Zagrada, Lišana Tinjskih, Škabrnje i Benkovca.

Dosad provedeni očevidi pokazali su da je na Bilom Brigu potpuno izgorio automobil u vlasništvu 53-godišnjaka. Između Škabrnje i Zemunika Donjeg u masliniku 48-godišnjaka potpuno su izgorjela 43 stabla maslina.

Požare su gasile vatrogasne postrojbe uz pomoć zračnih snaga, a nastala je velika materijalna šteta. Očevidi i utvrđivanje ukupne štete još traju.

Pronašli poluautomatsku pušku i pištolj

U sklopu istrage policija je, na temelju naloga suca istrage Županijskog suda u Zadru, pretražila domove, druge prostorije i vozila kojima se osumnjičeni koriste.

Kod 42-godišnjaka pronađena je i oduzeta poluautomatska puška s 44 komada pripadajućeg streljiva, dok su od 46-godišnjaka oduzeti pištolj i više mobilnih uređaja.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja svih četvero predano je pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zadarske, a Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru dostavljena je kaznena prijava zbog izazivanja više požara.

Policija i državno odvjetništvo nastavljaju istragu i provođenje dokaznih radnji, a konačna pravna kvalifikacija ovisit će o činjenicama koje budu utvrđene.