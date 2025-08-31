Policija objavila kako je došlo do nesreće u Dalmaciji u kojoj su poginule dvije osobe. Uhićen Srbin

Jučer se na području mjesta Raštević kod Benkovca dogodila prometna nesreća u kojoj su smrtno stradale dvije osobe.

Sudarili su se osobni automobil njemačkih nacionalnih oznaka i kombi zadarskih registracijskih oznaka. Oba vozila kretala su se državnom cestom DC-56. Očevidom prometne nesreće rukovodio je Županijski državni odvjetnika iz Zadra.

Očevidom je utvrđeno da je nesreću skrivio 54-godišnji državljanin Srbije, stranac s reguliranim boravkom na području Hrvatske, koji se kombijem kretao u pravcu Benkovca. Dijelom kombija je prešao u suprotnu traku te je udario u prednji dio osobnog automobila kojim je upravljao 48-godišnji državljanin Njemačke.

48-godišnjak se propisno kretao svojom trakom. Uslijed sudara, oba vozila su sletjela izvan kolnika. Na mjestu događaja smrtno su stradali 48-godišnji vozač i njegov 21-godišnji suputnik.

Još troje putnika iz osobnog automobila prevezeno je na pružanje daljnje liječničke pomoći u OB Zadar. Kod maloljetnog putnika konstatirane su teške tjelesne ozljede, dok kod 19-godišnjeg putnika te 46-godišnje putnice ozlijede još nisu okvalificirane.

Od 15:10 do 19:35 sati promet državnom cestom DC-56 bio je obustavljen za sav promet. 54-godišnji državljanin Srbije je uhićen zbog kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu. Nad njim se provodi kriminalističko istraživanje.