Policija objavila kako je došlo do nesreće u Dalmaciji u kojoj su poginule dvije osobe. Uhićen Srbin

Još troje putnika iz osobnog automobila prevezeno je na pružanje daljnje liječničke pomoći

Jučer se na području mjesta Raštević kod Benkovca dogodila prometna nesreća u kojoj su smrtno stradale dvije osobe.

Sudarili su se osobni automobil njemačkih nacionalnih oznaka i kombi zadarskih registracijskih oznaka. Oba vozila kretala su se državnom cestom DC-56. Očevidom prometne nesreće rukovodio je Županijski državni odvjetnika iz Zadra.

Očevidom je utvrđeno da je nesreću skrivio 54-godišnji državljanin Srbije, stranac s reguliranim boravkom na području Hrvatske, koji se kombijem kretao u pravcu Benkovca. Dijelom kombija je prešao u suprotnu traku te je udario u prednji dio osobnog automobila kojim je upravljao 48-godišnji državljanin Njemačke.

48-godišnjak se propisno kretao svojom trakom. Uslijed sudara, oba vozila su sletjela izvan kolnika. Na mjestu događaja smrtno su stradali 48-godišnji vozač i njegov 21-godišnji suputnik.

Još troje putnika iz osobnog automobila prevezeno je na pružanje daljnje liječničke pomoći u OB Zadar. Kod maloljetnog putnika konstatirane su teške tjelesne ozljede, dok kod 19-godišnjeg putnika te 46-godišnje putnice ozlijede još nisu okvalificirane.

Od 15:10 do 19:35 sati promet državnom cestom DC-56 bio je obustavljen za sav promet. 54-godišnji državljanin Srbije je uhićen zbog kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu. Nad njim se provodi kriminalističko istraživanje.

TRAGEDIJA U DALMACIJI Dvije osobe poginule u prometnoj nesreći

