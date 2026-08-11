Policija objavila detalje tragedije u kojoj je život izgubio 56-godišnji liječnik

Policija je utvrdila okolnosti tragičnog događaja u uvali kod Malog Iža u kojem je jučer smrtno stradao 56-godišnji hrvatski državljanin, dr. Tomislav Sorić.

Kako je izvijestila Policijska uprava zadarska, policijski službenici u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom proveli su očevid na mjestu događaja, dok je na temelju naloga Županijskog državnog odvjetništva u Zadru nad tijelom preminulog muškarca provedena obdukcija.

Provedenim dokaznim radnjama, očevidom i obdukcijom utvrđeno je da se radi o nesretnom događaju. Muškarac je smrtno stradao uslijed utapanja nakon što je zadobio ozljede od propelera pogonskog motora plovila s kojeg je prethodno skočio u more.

Podsjetimo, policija je jučer, 10. kolovoza, oko 16.10 sati zaprimila dojavu da je 56-godišnjak u uvali kod Malog Iža skočio s broda u more, nakon čega nije izronio.

U potragu za muškarcem odmah su se uključili policijski službenici i druge žurne službe. Tijelo je pronađeno svega nekoliko minuta kasnije, oko 16.15 sati, kako pluta u moru u istoj uvali.

Nakon provedenog očevida i obdukcije policija je potvrdila da se ne radi o kaznenom djelu, već o nesretnom slučaju sa smrtnim ishodom.