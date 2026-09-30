Policija objavila detalje tragedije na cesti: Uhićen vozač automobila koji je oduzeo prednost

Policija je uhitila 28-godišnjeg vozača automobila koji je skrivio prometnu nesreću u Požegi u kojoj je sinoć poginuo vozač motocikla. Očevidom je utvrđeno da je kod skretanja lijevo oduzeo prednost motociklu kojim je upravljao 29-godišnjak.

Požeško-slavonska policija izvijestila je da se nesreća dogodila u utorak u 19.15 sati u Industrijskoj ulici.

Prilikom oduzimanja prednosti, vozač (28) je prednjim dijelom automobila naletio na prednji dio motocikla iz suprotnog smjera koji se zapalio.

Vozač motocikla umro u bolnici

Vozač motocikla je prevezen u požešku bolnicu, a iako su prvotne informacije ukazivale da je ozlijeđen, naknadno je stigla potvrda da je u bolnici preminuo od zadobivenih ozljeda.

Vozač automobila je uhićen te je u tijeku kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu, kažu u policiji.

Očevidom je rukovodio nadležni državni odvjetnik, a za vrijeme obavljanja očevida u vremenu od 19.30 do 0.40 sati dio Industrijske ulice je bio zatvoren za sav promet te se odvijao obilaznim pravcima, piše Net.hr.