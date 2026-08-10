Policija objavila brojke: U tjedan dana 19 prometnih nesreća, više od 750 vozača kažnjeno zbog brzine

Na području Policijske uprave dubrovačko-neretvanske tijekom proteklog tjedna evidentirano je 19 prometnih nesreća. U tri nesreće osobe su zadobile teške, a u devet lakše tjelesne ozljede. U preostalih devet prometnih nesreća nastala je materijalna šteta.

Prometna policija tijekom proteklog tjedna provela je pojačane kontrole prometa te je zbog različitih prekršaja poduzela ukupno 1587 represivnih mjera.

Najviše vozača kažnjeno je zbog prekoračenja dopuštene brzine. Takvih je prekršaja evidentirano 752. Zbog nekorištenja sigurnosnog pojasa sankcionirano je 46 osoba, dok su 32 vozača kažnjena zbog vožnje pod utjecajem alkohola.

Policija je evidentirala i 62 prekršaja zbog nepropisnog korištenja mobitela tijekom vožnje, dok je 14 osoba sankcionirano zbog odbijanja testiranja na droge.

Među ostalim prekršajima posebno se izdvaja 137 nepropisnih pretjecanja, dok je zbog nepropisnog zaustavljanja i parkiranja poduzeto 236 mjera. Od toga se deset prekršaja odnosilo na parkiranje na mjestima namijenjenima osobama s invaliditetom.

Podaci policije još jednom pokazuju da su brzina, alkohol, nekorištenje sigurnosnog pojasa, nepropisno korištenje mobitela i vožnja pod utjecajem opojnih sredstava među najčešćim rizičnim ponašanjima u prometu.