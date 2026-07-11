Policija o prvoj večeri Ultre: Tri osobe pod kriminalističkim istraživanjem, 82 sankcionirane zbog posjedovanja droge

Prvi dan javnog okupljanja protekao je mirno, bez incidenata, priopćila je PU splitsko-dalmatinska.

Na mjestu održavanja javnog okupljanja, kao ni na području grada Splita nismo zabilježili značajnije sigurnosne događaje.

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U segmentu suzbijanja zlouporaba droga provedeno je kriminalističko istraživanje nad tri osobe (hrvatski državljani).

Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su počinjena dva kaznena djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama i jedno kazneno djelo Omogućavanje trošenja droga, dok su 82 osobe prekršajno prijavljene zbog posjedovanja droge i sankcionirane zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporaba droga.

Pet osoba je sankcionirano zbog počinjenja prekršaja iz ostalih zakona.