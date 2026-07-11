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Policija o prvoj večeri Ultre: Tri osobe pod kriminalističkim istraživanjem, 82 sankcionirane zbog posjedovanja droge

Pet osoba je sankcionirano zbog počinjenja prekršaja iz ostalih zakona

Prvi dan javnog okupljanja protekao je mirno, bez incidenata, priopćila je PU splitsko-dalmatinska.

Na mjestu održavanja javnog okupljanja, kao ni na području grada Splita nismo zabilježili značajnije sigurnosne događaje.

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U segmentu suzbijanja zlouporaba droga provedeno je kriminalističko istraživanje nad tri osobe (hrvatski državljani).

Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su počinjena dva kaznena djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama i jedno kazneno djelo Omogućavanje trošenja droga, dok su 82 osobe prekršajno prijavljene zbog posjedovanja droge i sankcionirane zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporaba droga.

Pet osoba je sankcionirano zbog počinjenja prekršaja iz ostalih zakona.

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