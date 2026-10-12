Policija nakon niza teških prekršaja tražila zatvor za mladića (23): Pijan bježao policiji i vozio pod zabranom, evo što je odlučio sud

Prava prometna drama odvijala se u ranim jutarnjim satima subote, 10. listopada, u mjestu Čajkovići kod Dubrovnika. Mladi vozač nije se zaustavio na znak policije, već je nastavio vožnju povećanom brzinom. Kada su ga policajci napokon zaustavili, otkrili su niz ozbiljnih prekršaja.

Policijski službenici Postaje prometne policije Dubrovnik pokušali su zaustaviti osobni automobil dubrovačkih registarskih oznaka, no vozač se oglušio na njihov znak.

Umjesto zaustavljanja, nastavio je voziti povećanom brzinom, a pritom je preko pune središnje crte pretekao vozilo koje se kretalo ispred njega.

Policija ga je ubrzo sustigla i zaustavila te utvrdila da automobilom upravlja 23-godišnjak.

Vozio s 1,70 promila, iako mu je zabranjeno upravljanje svim vozilima

Daljnjom prometnom kontrolom utvrđeno je da mladić uopće nije smio biti za upravljačem.

Naime, na snazi mu je zabrana upravljanja motornim vozilima svih kategorija sve do kraja svibnja 2027. godine.

To, međutim, nije bio jedini prekršaj.

Alkotestiranjem mu je izmjerena koncentracija alkohola od 1,70 promila, a tijekom kontrole utvrđeno je i da kod sebe nije imao osobnu iskaznicu.

Policija tražila zatvorsku kaznu, sud ga pustio na slobodu

Zbog utvrđenih prekršaja 23-godišnjak je uhićen i odveden u policijske prostorije, gdje je zadržan do prestanka djelovanja alkohola.

Nakon toga priveden je na Općinski sud u Dubrovniku, uz prijedlog policije da mu se izrekne zatvorska kazna.

Međutim, sud je donio odluku da se mladić pusti na slobodu, a postupak protiv njega nastavit će se u redovnoj zakonskoj proceduri.

To znači da postupak još nije pravomoćno okončan, a o njegovoj odgovornosti i eventualnoj kazni odlučivat će se u nastavku postupka.