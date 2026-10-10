Policija nakon derbija na Poljudu privela 44 navijača! Oduzeto čak 180 pirotehničkih sredstava, dio bio skriven u gipsu

Veliki derbi Hajduka i Dinama na Poljudu završio je, a Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske objavilo je prve podatke o policijskom postupanju vezanom uz utakmicu.

Prema informacijama koje je MUP RH objavio na društvenoj mreži X, policijski službenici priveli su ukupno 44 navijača, od čega 15 domaćih i 29 gostujućih.

Pirotehnika bila skrivena i u gipsu

Tijekom policijskog postupanja oduzeto je čak 180 različitih pirotehničkih sredstava.

Posebnu pozornost privukao je podatak da je pirotehnika pronađena skrivena u gipsu, što je MUP također istaknuo u svojoj objavi.

„Završila utakmica Hajduk & GNK Dinamo. Privedena 44 navijača (15 domaćih i 29 gostujućih). Oduzeto 180 različitih pirotehničkih sredstava, skrivena pirotehnika pronađena u gipsu”, objavio je MUP RH na društvenoj mreži X.

⚽️6⚽️Završila utakmica @hajduk & @gnkdinamo

▶️Privedena 44 navijača ( 15 domaćih i 29 gostujućih)

▶️Oduzeto 180 različitih pirotehničkih sredstava, skrivena pirotehnika pronađena u gipsu

▶️Završno priopćenje slijedi po dovršetku svih radnji✅ https://t.co/bcxBBR5hqG — MUP-RH (@mup_rh) October 10, 2026

Više privedenih gostujućih navijača

Od ukupno 44 privedene osobe, njih 29 pripada skupini gostujućih navijača, dok je privedeno 15 domaćih navijača.

Očekuje se da će policija naknadno objaviti više informacija o sigurnosnom postupanju tijekom derbija na Poljudu.