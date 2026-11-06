Policija najavila pojačane kontrole tijekom vikenda: Posebno će se kažnjavati četiri opasna prekršaja

Policijski službenici nastavljaju s pojačanim aktivnostima usmjerenima na povećanje sigurnosti svih sudionika u prometu, posebno tijekom vikenda kada se očekuje pojačana prometna aktivnost.

U fokusu nadzora bit će takozvane četiri glavne ubojice u prometu – vožnja pod utjecajem alkohola, prekoračenje dopuštene brzine, nekorištenje sigurnosnog pojasa i nepropisna uporaba mobitela za vrijeme vožnje.

Osim toga, policija će posebnu pozornost posvetiti vozačima mopeda i motocikala te osobama koje učestalo čine najteže prometne prekršaje, odnosno prometnim recidivistima.

Poseban apel vozačima tijekom noćnih sati

Iz policije ponovno pozivaju sve sudionike u prometu da poštuju prometne propise, prilagode brzinu uvjetima na cestama i izbjegavaju vožnju nakon konzumacije alkohola ili drugih opojnih sredstava.

Vozačima koji planiraju konzumirati alkohol savjetuju korištenje javnog prijevoza ili taksija, pješačenje ili dogovor s osobom iz društva koja neće piti i koja će ih sigurno odvesti kući.

Poseban oprez potreban je tijekom noćne vožnje, osobito vikendom, kada je važno voziti sporije i pažljivije.

„Svaki metar ceste je crna točka ako vozite pod utjecajem alkohola”

Policija upozorava da ne postoji opravdan razlog za sjedanje za upravljač pod utjecajem alkohola ili droga.

– Svaki metar ceste je crna točka ako vozite pod utjecajem alkohola! – poručuju iz policije.

Cilj pojačanih aktivnosti nije samo sankcioniranje nesavjesnih vozača, nego i sprječavanje prometnih nesreća te zaštita ljudskih života.