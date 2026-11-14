Policija najavila pojačane kontrole diljem Dalmacije: Posebno će nadzirati četiri vrste opasnih prekršaja

Vozači na cestama Splitsko-dalmatinske županije tijekom ovog vikenda mogu očekivati pojačane policijske kontrole. Policija je najavila da će posebnu pozornost posvetiti najtežim prometnim prekršajima, među kojima su vožnja pod utjecajem alkohola i droga, prebrza vožnja te upravljanje vozilom bez položenog vozačkog ispita ili unatoč zabrani.

Policijski službenici tijekom vikenda nastavljaju s aktivnostima usmjerenima na povećanje sigurnosti cestovnog prometa na području cijele Splitsko-dalmatinske županije.

U fokusu će biti vozači čije ponašanje predstavlja najveću opasnost za njih same, putnike i ostale sudionike u prometu.

Što će policija posebno kontrolirati?

Prema najavi policije, kontrole će biti usmjerene na četiri skupine teških prometnih prekršaja:

Upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola ili droga

Prekoračenje dopuštene brzine

Vožnju unatoč izrečenoj zabrani upravljanja

Upravljanje vozilom bez položenog vozačkog ispita

Policija nije objavila točne lokacije ni vrijeme provođenja kontrola.

Apel svim sudionicima prometa

Iz policije pozivaju vozače da poštuju prometne propise, pridržavaju se ograničenja brzine i prilagode način vožnje stanju i uvjetima na cestama.

Posebno naglašavaju da odgovorno ponašanje nije važno samo zbog izbjegavanja novčanih kazni ili drugih sankcija, nego ponajprije zbog zaštite ljudskih života.

„Apeliramo na sve sudionike da poštuju zakone i prometna pravila i prilagode vožnju stanju i uvjetima na cesti. Na taj način čuvaju svoj život, ali i živote svih sudionika u prometu”, poručuju iz policije.

Dodaju kako svaki vozač odgovornim ponašanjem može pridonijeti većoj sigurnosti na prometnicama.

Pojačane kontrole provodit će se tijekom nadolazećeg vikenda na području Splitsko-dalmatinske županije.