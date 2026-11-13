Policija na splitskim Pujankama zaustavila ženu (31): Nikad nije položila vozački, a već je kažnjavana zbog vožnje

Splitska prometna policija u srijedu je na Pujankama zaustavila 31-godišnju vozačicu za koju je utvrđeno da upravlja automobilom iako nikada nije stekla pravo na upravljanje motornim vozilima. Budući da je već pravomoćno kažnjavana zbog istog prekršaja, policija je zatražila da joj se odredi zadržavanje i izrekne 30 dana zatvora.

Policijski službenici Postaje prometne policije Split 11. studenoga 2026. godine, oko 12.40 sati, na području Pujanki zaustavili su osobni automobil kojim je upravljala 31-godišnja žena.

Rutinska provjera otkrila je ozbiljan prekršaj.

Naime, utvrđeno je da vozačica nije stekla pravo na upravljanje motornim vozilima bilo koje kategorije.

Policija ju je odmah isključila iz prometa te je uz optužni prijedlog odvela na nadležni prekršajni sud.

Nije joj prvi put

Dodatnim provjerama utvrđeno je da je riječ o ponavljačici istovrsnih prometnih prekršaja.

Žena je već ranije pravomoćno kažnjena zbog upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje.

Osim toga, protiv nje se zbog istog prekršaja vodi još jedan postupak.

S obzirom na prethodno kažnjavanje i ponavljanje istovrsnog ponašanja, policija je sudu predložila određivanje zadržavanja te kaznu zatvora u trajanju od 30 dana.

Sud je pustio na slobodu

Unatoč policijskom prijedlogu, sud nije odredio zadržavanje.

Tridesetjednogodišnjakinja puštena je na slobodu, a odluka o njezinoj odgovornosti bit će donesena u redovnom prekršajnom postupku.

Policija ponovno upozorava na opasnosti upravljanja vozilima bez položenog vozačkog ispita, osobito kada je riječ o osobama koje nastavljaju činiti iste prekršaje unatoč ranijim kaznama.