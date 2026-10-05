Policija na nogama zbog događaja u Trogiru: 40-godišnjaka napale osobe koje, tvrdi, uopće ne poznaje

U Trogiru je sinoć došlo do fizičkog napada u kojem je lakše ozlijeđen 40-godišnji hrvatski državljanin, izvijestila je Policijska uprava splitsko-dalmatinska.

Prema informacijama policije, događaj je zabilježen oko 21 sat na području Trogira, gdje su 40-godišnjaka fizički napale njemu nepoznate osobe.

Odmah nakon dojave policijski službenici izašli su na mjesto događaja, a ozlijeđeni muškarac odveden je na hitni medicinski prijem u Trogiru, gdje mu je pružena liječnička pomoć. Utvrđeno je da je zadobio lakše ozljede.

Policija je na mjestu događaja obavila očevid, a kriminalističko istraživanje je u tijeku kako bi se utvrdile sve okolnosti napada i pronašli počinitelji.