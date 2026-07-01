Policija na Braču zaustavila djecu na električnim romobilima: Uslijedile prijave roditeljima

Policijski službenici Policijske postaje Brač su u utorak, 30. lipnja 2026. godine oko 12.15 sati u dva odvojena događaja oduzeli dva električna romobila kojima su upravljali maloljetnici.

Dvije mlađe muške osobe uočene su kako na području mjesta Sutivan na otoku Braču upravljaju osobnim prijevoznim sredstvom, bez zaštitne kacige na glavi. Policijski službenici su ih zaustavili i utvrdili da se radi o djeci mlađoj od 14 godina, 12-godišnjaku i 13-godišnjaku, koji su upravljali romobilom prije stjecanja prava na upravljanje s obzirom na svoju dob. U policijsku postaju pozvani su im roditelji u čijoj nazočnosti su romobili oduzeti i koji će biti prekršajno prijavljeni zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Policijski službenici će nastaviti kontrolirati i ovu vrstu sudionika u prometu i biti posebno usmjereni na isključivanje iz prometa električnih romobila velike jačine motora, kojima se ne smije sudjelovati u prometu te zaštite života i zdravlja maloljetnih osoba.

"Smatramo da je u preventivnom smislu uloga roditelja izuzetno važna jer moraju biti svjesni svoje odgovornosti vezano uz sigurnost i ponašanje njihove djece. Još jednom pozivamo roditelje da se upoznaju sa zakonskim odredbama kojima je regulirano što su osobna prijevozna sredstva i na koji način i tko ih može koristiti te da još jednom razmisle prije donošenja odluke o kupnji", poručuju iz policije.