Policija na A1 zaustavila vozača: Imao marihuanu i 30 grama amfetamina

Policijski službenici Postaje granične policije Vrgorac su 1. rujna 2026. godine oko 15 sati, obavljajući poslove na autocesti A1, zaustavili osobni automobil kojim je upravljao muškarac.

Tijekom policijskog postupanja od njega su oduzeti vrećica s nešto manje od 15 grama marihuane i šest PVC smotuljaka s ukupno 30 grama droge amfetamin.

Vozaču je ponuđeno testiranje na prisutnost droga ili lijekova u organizmu, što je odbio. Zbog počinjenog prometnog prekršaja uručen mu je prekršajni nalog.

Muškarac je uhićen zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama te je nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv njega podnesena kaznena prijava.