Policija na A1 zaustavila automobil pa pronašla više od osam kilograma marihuane

Policijski službenici Postaje granične policije Vrgorac su 28. rujna 2026. godine oko 16.20 sati, postupajući na autocesti A1, zaustavili osobno vozilo kojim je upravljao muškarac rođen 1992. godine, dok se na mjestu suvozačice nalazila žena rođena 2002. godine.

Vizualnim pregledom vozila uočene su dvije vreće za koje je postojala sumnja da se u njima nalazi veća količina marihuane. Muškarac i žena su uhićeni i odvedeni u policijsku postaju.

Policijski službenici su obavili pretragu vozila tijekom kojeg su oduzeli osam paketa droge marihuane ukupne težine 8 kilograma i 579 grama.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su počinili kazneno djelo neovlaštena proizvodnja i promet drogama te su uz kaznenu prijavu predani pritvorskom nadzorniku.