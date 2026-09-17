POLICIJA NA A1 KONTROLIRALA AUTOBUS Kod 29-godišnjeg putnika pronašli amfetamin i marihuanu

Policijski službenici Postaje granične policije Vrgorac u ponedjeljak su na autocesti A1 uhitili 29-godišnjeg muškarca kod kojeg su, prema navodima policije, pronašli amfetamin i marihuanu.

Policajci su 15. rujna oko 17.10 sati, postupajući u sklopu aktivnosti Operativne skupine za pojačano suzbijanje kriminaliteta droga Policijske uprave splitsko-dalmatinske, na odmorištu Kozjak obavili kontrolu autobusa i 29-godišnjeg putnika.

Tijekom policijskog postupanja pronađeno je i privremeno oduzeto 27 grama amfetamina te 211 grama marihuane. Policija je privremeno oduzela i mobilni uređaj.

Muškarac je uhićen zbog sumnje da je počinio kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama te je nad njim provedeno kriminalističko istraživanje.

Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja, 16. rujna, protiv 29-godišnjaka je podnesena kaznena prijava zbog sumnje u počinjenje navedenog kaznenog djela, nakon čega je predan pritvorskom nadzorniku.