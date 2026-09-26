Policija mu pretresla stan: Kod 49-godišnjaka pronađeno više od 180 grama marihuane i amfetamin

Policijski službenici Postaje pomorske i aerodromske policije Zadar proveli su kriminalističko istraživanje nad 49-godišnjim hrvatskim državljaninom, osumnjičenim za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.

Jučer u sklopu kriminalističkog istraživanja policijski službenici su na temelju naloga nadležnog suda proveli pretragu stana i drugih prostorija koje koristi osumnjičenik na širem zadarskom području. Tom prilikom muškarac je policijskim službenicima dragovoljno izručio ukupno oko 182 grama marihuane, oko 1,12 grama amfetamina i 3 stabljike marihuane različitih visina, u rasponu od 73 do 103 centimetara.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, protiv 49-godišnjaka je podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu, zbog sumnje da je počinio kazneno djelo Neovlaštena proizvodnja i promet drogama.