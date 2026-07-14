Policija moli građane za pomoć: Na području Drniša nestao Ivo Bilić

Policijska postaja Drniš pozvala je građane da pomognu u potrazi za Ivom Bilićem, rođenim 1964. godine, kojemu se od jutros gubi svaki trag.

Posljednji put viđen na Gradini

Bilić je posljednji put viđen oko 11.30 sati na području Gradine. Riječ je o visokom i mršavom muškarcu. U trenutku nestanka na sebi je imao plave traperice i svjetloplavu kariranu košulju.

Građani se pozivaju da dojave informacije

Iz policije mole sve građane koji su ga vidjeli ili raspolažu bilo kakvom informacijom koja bi mogla pomoći u potrazi da se jave Policijskoj postaji Drniš na broj telefona 022 348 139.