POLICIJA KRENULA U AKCIJU NAKON SKANDALA TORCIDE Trojica uhićena, za ostalima se traga: Otkriveno što je sve pronađeno kod navijača

Splitska policija objavila je rezultate osiguranja utakmice Hajduka i Ajaxa, odigrane u četvrtak, 15. listopada, na Poljudu. Iako je susret pratilo više od 31 tisuće gledatelja, a razilazak navijača prošao bez incidenata, događaji koji su prethodili utakmici i dalje su predmet kriminalističkog istraživanja.

Zbog spornih povika tijekom navijačke povorke dosad su uhićene tri osobe, a policija je identificirala još nekoliko sudionika za kojima se traga.

Na Poljudu više od 31 tisuće gledatelja, privedeno 28 domaćih navijača

Prema podacima policije, utakmicu je pratilo približno 31.273 gledatelja, među kojima je bilo oko 1.413 navijača Ajaxa.

Tijekom policijskog osiguranja u službene prostorije privedeno je ukupno 28 osoba, a svi privedeni bili su navijači domaće momčadi.

Razlozi privođenja uključivali su posjedovanje pirotehničkih sredstava, fantomki, štitnika za zube i rukavica s bandažom, kao i druge prekršaje te preventivna policijska postupanja.

Policija navodi da tijekom osiguranja utakmice nisu evidentirani događaji s elementima nasilnog ponašanja.

Nakon posljednjeg sučeva zvižduka gledatelji su se razišli bez problema. Policijski službenici organizirali su i pratnju gostujućih navijača te momčadi Ajaxa, a dodatne intervencije nisu bile potrebne.

Sporni povici tijekom kortea: Trojica uhićena zbog sumnje na kazneno djelo

Najozbiljniji dio policijskog postupanja odnosi se na događaje koji su se odvijali prije početka utakmice.

Tijekom organizirane povorke domaćih navijača, odnosno kortea, zabilježeni su povici koje policija istražuje zbog mogućeg kažnjivog sadržaja.

Dosad su uhićene tri osobe, nad kojima se provodi kriminalističko istraživanje zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela javnog poticanja na nasilje i mržnju iz članka 325. Kaznenog zakona.

Policija pregledava snimke, slijede nova postupanja

Istraga se ne zaustavlja na dosadašnjim uhićenjima.

Iz policije potvrđuju da je identificirano još osoba koje se dovode u vezu sa spornim događajima te da su u tijeku postupci njihova pronalaska i uhićenja.

Istodobno se nastavljaju pregledavati dostupne snimke kako bi se utvrdio identitet ostalih sudionika.

Policija poručuje da će kriminalističko istraživanje biti nastavljeno radi utvrđivanja svih okolnosti i procesuiranja osoba za koje se utvrdi odgovornost.

Tako se, unatoč tome što je sama utakmica prema policijskim podacima protekla bez evidentiranih nasilnih incidenata, istraga zbog događaja uoči susreta nastavlja, a moguća su i nova uhićenja.