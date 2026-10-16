Policija krenula s uhićenjima nakon skandaloznih povika u Splitu: Identificirano najmanje desetak osoba, prijeti im zatvor

Splitska policija u petak je krenula s uhićenjima osoba koje se sumnjiči da su tijekom navijačkog kortea Torcide uoči utakmice Hajduka i Ajaxa uzvikivale antisemitske poruke i spominjale Adolfa Hitlera i Auschwitz, doznaje Zasad je identificirano najmanje desetak osoba. Prema pisanju tog lista, zasad je identificirano najmanje desetak osoba, a nad njima će biti provedena kriminalistička obrada zbog sumnje na javno poticanje na nasilje i mržnju. Za to kazneno djelo propisana je kazna zatvora do tri godine.

Istodobno je policija u četvrtak privela najmanje pet osoba koje se sumnjiči da su sudjelovale u masovnoj tučnjavi s navijačima Ajaxa na splitskoj Rivi. Njih se sumnjiči za kazneno djelo prisile prema službenoj osobi, za koje je predviđena kazna od šest mjeseci do pet godina zatvora.

Kako navodi Slobodna Dalmacija, nakon ispitivanja u Državnom odvjetništvu osumnjičeni bi mogli biti dovedeni pred suca istrage Županijskog suda u Splitu, uz prijedlog za određivanje istražnog zatvora.