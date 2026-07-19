Policija krenula na dilere u Dalmaciji. Kod 20-godišnjaka pronađeni droga i arsenal oružja

Policijski službenici Radne skupine za pojačano suzbijanje zlouporabe droga proveli su u petak ciljanu akciju na području Igrana s ciljem suzbijanja ulične preprodaje droge. Tijekom postupanja pronađena je droga, ali i veća količina oružja, streljiva te eksplozivnog materijala.

U akciji su policajci postupali prema tri osobe. Od njih je oduzet metamfetamin, jedna je osoba uhićena i predana pritvorskom nadzorniku zbog sumnje na dva kaznena djela, dok je druga zadržana u policijskoj postaji do prestanka djelovanja opojnog sredstva.

U kući pronađen arsenal oružja

Kriminalističko istraživanje provedeno je nad 20-godišnjim muškarcem kod kojeg je najprije pronađena manja količina metamfetamina. Nakon uhićenja uslijedila je pretraga doma kojim se koristi, tijekom koje je policija pronašla:

poluautomatsku pušku

pušku s užlijebljenim cijevima

pištolj

177 komada puščanog streljiva

41 komad pištoljskog streljiva

38 komada malokalibarskog streljiva

četiri detonatorske kapisle

četiri sporogoreća štapina ukupne duljine 40 metara

30 grama crnog baruta

zračnu pušku te dijelove oružja.

Osim toga, policija je zaplijenila oko 21 gram marihuane i 15 grama psilocibinskih gljiva.

Sumnja na preprodaju droge

Istražitelji sumnjaju da je 20-godišnjak nabavljao metamfetamin radi daljnje preprodaje te da je tijekom ove godine najmanje jednom prodao drogu drugoj osobi kako bi ostvario protupravnu imovinsku korist.

Protiv njega je podnesena kaznena prijava zbog sumnje na kaznena djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama te nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, nakon čega je predan pritvorskom nadzorniku.

Policija ističe da je riječ o osobi koja je i ranije prijavljivana zbog istovrsnih kaznenih djela te se protiv nje već vodi kazneni postupak.

Priveden i 29-godišnjak

Tijekom iste akcije policijski službenici oko 20.20 sati postupali su i prema 29-godišnjem muškarcu od kojeg je također oduzet metamfetamin.

Provjerom je utvrđeno da je za njim bila raspisana potraga zbog nepoštivanja mjera opreza koje mu je ranije odredio Županijski sud u Splitu. Zbog prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga priveden je na sud.

Prema podacima policije, 29-godišnjak je do sada pet puta kazneno prijavljivan, a posljednji put u veljači ove godine zbog sumnje na neovlaštenu proizvodnju i promet drogama te omogućavanje trošenja droga.