Policija kreće u veliku vikend-akciju: Posebno će biti na udaru jedna skupina vozača

Policijski službenici će od petka, 31. srpnja, do ponedjeljka, 3. kolovoza, na području Splitsko-dalmatinske županije provoditi pojačani nadzor cestovnog prometa. Tijekom trodnevne akcije policija će posebnu pozornost usmjeriti na otkrivanje i sankcioniranje prometnih prekršaja, a naročito na vozače koji prekršaje učestalo ponavljaju.

Policija uputila upozorenje vozačima

Iz policije pozivaju sve sudionike u prometu da poštuju prometna pravila te da prije i tijekom vožnje ne konzumiraju alkoholna pića. Vozače upozoravaju i da brzinu prilagode uvjetima i stanju na cestama, osobito s obzirom na pojačani ljetni promet i veći broj vozila na prometnicama diljem županije.

Odgovornim ponašanjem, ističu iz policije, svaki vozač može pridonijeti vlastitoj sigurnosti, ali i sigurnosti svih ostalih sudionika u prometu.