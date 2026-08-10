Policija korigirala navode o psu koji je završio u moru kod Pašmana: Prvo su mu pomogli građani

Novi detalji pojavili su se o slučaju s Pašmana u kojem je tijekom policijskog postupanja pas 37-godišnjeg muškarca završio u moru. Zadarska policija sada je korigirala ranije objavljene informacije o tome tko je zbrinuo životinju nakon što je pas pušten sa službenog policijskog plovila.

U prvom policijskom priopćenju navedeno je kako je pas tijekom postupanja samostalno skočio na službeno plovilo. Policija je tvrdila da je, zbog opasnosti od nasukavanja plovila i mogućnosti napada psa na policijske službenike koji su postupali prema njegovu vlasniku, pas u dogovoru s komunalnim redarom pušten u more, nakon čega ga je, prema prvotnoj verziji, prihvatio upravo komunalni redar.

Međutim, naknadno objavljene informacije pokazuju drugačiji slijed događaja.

Građani priskočili u pomoć

Policija je u novom priopćenju potvrdila da komunalni redar nije bio osoba koja je neposredno nakon događaja preuzela psa. Utvrđeno je da je redar bio obaviješten o slučaju i preuzeo obvezu njegova zbrinjavanja, ali su prije njegova dolaska životinji pomogli građani koji su se nalazili na plaži.

Takav razvoj događaja podudara se s iskazom svjedoka koji je opisao da je pas nakon odlaska policijskog broda najprije pokušavao plivati za njim, a potom se okrenuo prema jedrilici. Ondje se nije mogao sam popeti iz mora pa su mu u pomoć priskočili građani i djeca koja su se nalazila u blizini.

Uz pomoć SUP daske uspjeli su psa izvući na jedrilicu. Dali su mu vodu, osigurali ga kako ponovno ne bi pao u more, a jedan od građana kasnije je donio i hranu za psa. Prema tvrdnjama svjedoka, životinja je na jedrilici ostala tijekom noći, dok su komunalni redari stigli idućeg jutra.

Vlasnik psa kazneno prijavljen

Slučaj se dogodio tijekom policijskog postupanja prema 37-godišnjem vlasniku psa. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja muškarac je kazneno prijavljen zbog prisile prema službenoj osobi te još dva kaznena djela protiv braka, djece i obitelji. Predan je pritvorskom nadzorniku.

Policija je nakon dodatnog utvrđivanja okolnosti potvrdila da su psa, prije dolaska komunalnog redara, zbrinuli prisutni građani. Životinja je u međuvremenu predana na daljnju brigu osobi od povjerenja vlasnika.