Close Menu

POLICIJA KOD SINJA PRONAŠLA NASAD MARIHUANE Zaplijenili 27 stabljika, muškarac uhićen

Nasad je otkriven u ograđenom vrtu i uz suhozid u blizini obiteljske kuće na području Ježevića. Stabljike marihuane bile su visoke od 30 centimetara do čak 2,6 metara

Sinjski policajci pronašli su na području Ježevića nasad marihuane te uhitili muškarca kojeg sumnjiče za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.

Policijski službenici Policijske postaje Sinj postupali su 16. rujna temeljem operativnih saznanja te su tijekom terenskog rada pronašli nasad koji se nalazio u ograđenom vrtu i uz suhozid u blizini obiteljske kuće.

Tijekom očevida pronađeno je i izuzeto ukupno 27 stabljika marihuane, visine od 30 do 260 centimetara.

Muškarac je uhićen i odveden u prostorije Policijske postaje Sinj, gdje je nad njim provedeno kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Po završetku kriminalističkog istraživanja protiv muškarca je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
1
Sad
0
Mad
3