POLICIJA KOD SINJA PRONAŠLA NASAD MARIHUANE Zaplijenili 27 stabljika, muškarac uhićen

Sinjski policajci pronašli su na području Ježevića nasad marihuane te uhitili muškarca kojeg sumnjiče za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.

Policijski službenici Policijske postaje Sinj postupali su 16. rujna temeljem operativnih saznanja te su tijekom terenskog rada pronašli nasad koji se nalazio u ograđenom vrtu i uz suhozid u blizini obiteljske kuće.

Tijekom očevida pronađeno je i izuzeto ukupno 27 stabljika marihuane, visine od 30 do 260 centimetara.

Muškarac je uhićen i odveden u prostorije Policijske postaje Sinj, gdje je nad njim provedeno kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Po završetku kriminalističkog istraživanja protiv muškarca je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.