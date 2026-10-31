Policija izdala važno upozorenje uoči Svih svetih: Očekuju se gužve, ali i opasnost od krađa

Uoči blagdana Svih svetih i Dušnog dana očekuje se pojačan promet na cestama, osobito na prilazima grobljima i prometnicama u njihovoj blizini. Policijska uprava zadarska najavila je pojačan nadzor i regulaciju prometa te uputila niz upozorenja vozačima i pješacima. Građane posebno poziva na oprez zbog mogućih provala u parkirane automobile.

Tijekom predstojećih dana brojni građani obilazit će groblja kako bi odali počast svojim najmilijima. Zbog povećanog broja vozila i pješaka očekuju se gužve, osobito u neposrednoj blizini groblja, gdje će policijski službenici pojačano regulirati promet.

Iz PU zadarske pozivaju građane na strpljenje, razumijevanje i poštivanje uputa policijskih službenika.

Pazite gdje ostavljate automobile

Policija posebno upozorava vozače da automobile ne parkiraju na mjestima na kojima je zabranjeno zaustavljanje ili parkiranje.

Vozila se ne smiju ostavljati tako da ometaju promet, onemogućuju drugim vozačima izlazak na cestu ili smanjuju preglednost prometnice.

Poseban problem predstavljaju nepropisno parkirani automobili u blizini groblja, gdje se očekuje povećan broj pješaka.

Vozačima se savjetuje da brzinu prilagode prometnim i vremenskim uvjetima, osobito ako kolnici budu mokri zbog kiše, te da se pješačkim prijelazima približavaju smanjenom brzinom i uz povećan oprez.

Poseban oprez za pješake

Iz policije upozoravaju da uz mnoga groblja ne postoje uređeni nogostupi ni pješačke staze, zbog čega su građani često prisiljeni hodati uz rub prometnice.

Pješacima se savjetuje povećan oprez pri prelasku ceste i kretanju između parkiranih automobila jer ih vozači u takvim situacijama mogu teže uočiti.

Građani koji se kreću kolnikom izvan naselja trebaju hodati uz njegov lijevi rub, u smjeru svojeg kretanja.

Tijekom noći i u uvjetima smanjene vidljivosti preporučuje se korištenje svjetlije odjeće, reflektirajućih materijala ili izvora svjetlosti kako bi ih vozači mogli pravodobno primijetiti.

Policija podsjeća i bicikliste na obvezu korištenja reflektirajućeg prsluka ili reflektirajuće biciklističke odjeće tijekom noći i u uvjetima smanjene vidljivosti.

Policija upozorava i na moguće provale u automobile

Osim pojačanog nadzora prometa, policija će tijekom blagdanskih dana provoditi aktivnosti usmjerene na zaštitu građana i njihove imovine te sprječavanje kaznenih djela i narušavanja javnog reda i mira.

Posebna pozornost bit će usmjerena na sprječavanje provala u parkirana vozila.

Građanima se savjetuje da prilikom odlaska na groblja u automobilima ne ostavljaju torbice, novčanike, mobitele i druge vrijedne predmete.

Predmeti ostavljeni na vidljivim mjestima mogu privući počinitelje krađa, zbog čega ih je najbolje ponijeti sa sobom.

Policija također preporučuje da vozači:

- uvijek zatvore prozore te zaključaju vrata i prtljažnik vozila,

- ne ostavljaju ključeve i osobne dokumente u automobilu,

- ne ostavljaju vrijedne predmete na vidljivim mjestima,

- parkiraju na predviđenim parkirališnim mjestima,

- izbjegavaju dulje ostavljanje vozila na mračnim i osamljenim lokacijama.

Vozačima upućen dodatni apel

Zadarska policija podsjeća sve sudionike u prometu na važnost odgovornog ponašanja, osobito tijekom razdoblja povećanih gužvi.

Vozačima se savjetuje pridržavanje ograničenja brzine, održavanje dovoljnog razmaka između vozila te izbjegavanje rizičnih pretjecanja.

Posebno se upozorava na opasnosti korištenja mobitela tijekom vožnje, kao i na zabranu vožnje pod utjecajem alkohola.

Također je važno koristiti sigurnosni pojas na svim sjedalima i pobrinuti se da djeca budu pravilno smještena u vozilu.

Vozači koji tijekom putovanja osjete umor trebaju se pravodobno zaustaviti i odmoriti, neovisno o tome koliko su blizu odredišta.

Iz Policijske uprave zadarske pozivaju građane da tijekom blagdanskih dana pokažu dodatno strpljenje i oprez kako bi posjeti grobljima protekli sigurno i bez nepotrebnih poteškoća.