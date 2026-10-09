Policija izdala važno upozorenje uoči derbija Hajduka i Dinama: Zatvaraju se ceste, očekuju se velike gužve, evo što se ne smije na stadionu

U subotu, 10. listopada 2026., s početkom u 15 sati, na gradskom stadionu Poljud u Splitu odigrat će se nogometna utakmica 9. kola SuperSport HNL-a između HNK Hajduk i GNK Dinamo.

Javno okupljanje proglašeno je utakmicom visokog rizika te će se, uz koordinativnu ulogu Stožera za osiguranje utakmica visokog rizika Ravnateljstva policije, poduzimati mjere i radnje sukladno Protokolu o sigurnosti na utakmicama visokog rizika, Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima, Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima i Zakonu o javnom okupljanju.

S obzirom na velik interes za ovo javno okupljanje i očekivani dolazak velikog broja navijača, pozivamo sve posjetitelje da se detaljno upoznaju s uputama i preporukama koje navodimo u nastavku priopćenja.

Obavijest za gostujuće navijače: Prihvat navijača na odmorištu Kozjak

Policijski službenici obavljat će prihvat organiziranih i neorganiziranih skupina gostujućih navijača na odmorištu Kozjak jug na autocesti A1, nakon čega će, po obavljenim pregledima, biti prepraćeni izravno do stadiona Poljud.

"Preporučujemo svim gostujućim navijačima da na odmorište Kozjak dođu najkasnije do 12 sati, što je ujedno posljednje vrijeme dolaska u kojem se posjetiteljima može jamčiti pravovremeni ulazak na stadion", poručuju iz PU splitsko-dalmatinske.

Obavijest za domaće navijače: Koristite izlaze Prgomet, Vučevica i Bisko, a izbjegavajte D1 i naplatnu postaju Dugopolje

"S obzirom na to da se u razdoblju od 11 do 15 sati na području naplatne postaje Dugopolje, kao i na državnoj cesti D1 te brzoj cesti u smjeru Klis - Solin, očekuju pojačane gužve i zastoji u prometu, te da će na cesti D1 biti uspostavljena posebna regulacija prometa uz mogućnost njezina potpunog zatvaranja, pozivamo domaće navijače koji na utakmicu dolaze iz drugih gradova da ne koriste izlaz s autoceste A1 na naplatnoj postaji Dugopolje, već da koriste naplatne postaje Prgomet, Vučevica i Bisko.

Napomena: Izbjegavajte prometovanje cestom D1 na dionici Klis - Solin te korištenje naplatne postaje Dugopolje. Pojačane gužve i zastoje očekujemo nekoliko sati prije početka javnog okupljanja, kao i tijekom razilaska posjetitelja nakon završetka utakmice. Savjetujemo svim posjetiteljima da prema stadionu krenu na vrijeme te da, ako su u mogućnosti, koriste javni prijevoz", poručuju iz PU SD.

Ulazak na stadion

Posebno još jednom napominju svim posjetiteljima da prilikom ulaska na stadion moraju imati:

personaliziranu ulaznicu,

javnu ispravu s fotografijom.

S obzirom na pojačan interes za ovo javno okupljanje, moli se posjetitelje da se na dan utakmice pravovremeno upute prema stadionu. Ulazi na stadion bit će otvoreni od 12.30 sati, stoga se poziva posjetitelje da dođu ranije kako bi nakon obavljenih sigurnosnih pregleda, provjere identiteta i ulaznica mogli pravovremeno ući na stadion i zauzeti svoja mjesta.

Posebna regulacija prometa na području grada Splita

Policija obavještava građane da će na dan održavanja utakmice organizator i policija ograničiti kretanje vozila na način da će se:

od 10 sati do završetka osiguranja uspostaviti blokada prometa u Ulici VIII. mediteranskih igara kod ulaza na parkiralište bazena Poljud, kod ugostiteljskog objekta „Mandrach“ te na raskrižju Ulice VIII. mediteranskih igara i Ulice Sedam Kaštela (osim za vozila policije i vozila s propusnicom);

od 11 sati uspostaviti blokada prometa u Zrinsko-frankopanskoj ulici, od raskrižja s Ulicom Hrvatske mornarice do ulaza u Loru, te u ulici Put Supavla, od raskrižja s ulicom Put Brodarice (osim za vozila Hrvatske vojske, stanara, vozila javnog gradskog prijevoza i vozila s propusnicom).

Posjetitelji neće moći parkirati vozila u neposrednoj blizini stadiona niti u široj zoni oko stadiona. Stoga savjetujemo da vozila parkiraju na parkiralištima u drugim dijelovima grada te da do stadiona dođu pješice ili javnim prijevozom.

Prometni redari zajedno s policijskim službenicima na dan održavanja javnog okupljanja sankcionirat će vozače nepropisno parkiranih vozila, posebno u Zrinsko-frankopanskoj ulici, Ulici Hrvatske mornarice, Ulici Sedam Kaštela i ulici Put Supavla. Vozila za koja budu ispunjeni zakonski uvjeti za premještanje bit će premještena. Navedeno se odnosi i na nepropisno parkirana vozila ostavljena na kolniku ili uz kolnik navedenih prometnica.

Sve sudionike u prometu moli se za dodatno strpljenje i oprez zbog očekivanih povećanih prometnih opterećenja te mogućeg privremenog zatvaranja pojedinih prometnica na području grada Splita.

Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima

Sukladno Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima zabranjeno:

unošenje ili pokušaj unošenja alkoholnih pića i droga te ulazak i boravak u prostoru športskog objekta pod utjecajem alkohola,

unošenje pirotehničkih sredstava, oružja i drugih predmeta pogodnih za nanošenje ozljeda ili izazivanje nereda i nasilja, kao i paljenje i bacanje pirotehničkih sredstava te drugih navijačkih rekvizita,

maskiranje lica kapom, maramom ili na drugi način radi prikrivanja identiteta,

unošenje i isticanje transparenata, zastava ili drugih predmeta s tekstom, slikom, znakom ili drugim obilježjima kojima se iskazuje ili potiče mržnja ili nasilje na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti,

pjevanje pjesama i upućivanje poruka čiji sadržaj iskazuje ili potiče mržnju ili nasilje na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti,

pokušaj nedopuštenog ulaska ili nedopušten ulazak u natjecateljski prostor, prostor namijenjen sucima ili drugim službenim osobama te u gledateljski prostor za koji osoba nema odgovarajuću ulaznicu,

bacanje predmeta u natjecateljski prostor,

boravak ili zadržavanje na mjestu u gledateljskom prostoru za koje osoba ne posjeduje odgovarajuću ulaznicu ili drugu ispravu izdanu od organizatora.

Sva navedena protupravna ponašanja bit će sankcionirana sukladno Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima.

Policija će, sukladno članku 79. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, prije, za vrijeme i nakon završetka utakmice snimati stadion i prilazne pravce gradu Splitu.

Također, sukladno člancima 51. i 52. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, policija će četiri sata prije početka utakmice i dva sata nakon završetka utakmice, prema potrebi, privremeno ograničiti kretanje i zadržavanje u ulicama Put Supavla, VIII. mediteranskih igara i Put Lore.

Pozivamo sve građane i posjetitelje da poštuju upute, upozorenja i naredbe policijskih službenika kako bi javno okupljanje proteklo sigurno, bez incidenata i uz što manje poteškoća u odvijanju prometa.