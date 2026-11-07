POLICIJA IZDALA UPOZORENJE Mislili su da im piše banka, a onda je uslijedio šok: S računa im nestale tisuće eura

Poruka je izgledala kao da dolazi iz njihove banke, a u njoj se tražilo tek ažuriranje aplikacije mobilnog bankarstva. Građani koji su slijedili upute i unijeli tražene podatke ubrzo su doživjeli neugodno iznenađenje - s njihovih bankovnih računa neovlaštenim transakcijama skinuto je nekoliko tisuća eura.

O dva takva slučaja izvijestila je Policijska uprava zadarska u priopćenju objavljenom početkom rujna, upozoravajući građane na opasnost od računalnih prijevara putem lažnih SMS poruka.

Prema policijskim informacijama, oštećeni su na svoje mobilne telefone primili poruke za koje su vjerovali da ih šalje banka u kojoj imaju otvorene račune.

U porukama se od njih tražilo da kliknu na dostavljenu poveznicu, ažuriraju aplikaciju mobilnog bankarstva i unesu potrebne podatke.

Ne sumnjajući u vjerodostojnost obavijesti, postupili su prema uputama. Tek nakon što su provjerili stanje na računima, shvatili su da je njihov novac nestao putem transakcija koje nisu odobrili.

Slučajeve su prijavili policiji, koja je pokrenula kriminalistička istraživanja.

Lažne stranice gotovo su identične pravima

Iz zadarske policije upozoravaju kako se počinitelji ovakvih prijevara koriste internetskim stranicama koje izgledom vrlo vjerno oponašaju službene stranice banaka i drugih institucija.

Njihova je svrha navesti građane da sami upišu povjerljive podatke, uključujući one potrebne za pristup internetskom i mobilnom bankarstvu.

Upravo je uvjerljiv izgled lažnih poruka i stranica jedan od razloga zbog kojih građani mogu povjerovati da komuniciraju sa svojom bankom.

Policija zato upozorava da treba biti posebno oprezan sa SMS porukama, elektroničkom poštom i drugim obavijestima koje pozivaju na hitno ažuriranje aplikacija, aktivaciju korisničkih računa ili unos bankovnih podataka putem dostavljenih poveznica.

Policija upozorava: Nikada ne dijelite PIN i sigurnosne kodove

Građanima se savjetuje da ne otvaraju poveznice iz sumnjivih poruka te da ne instaliraju aplikacije prema uputama nepoznatih osoba.

Prije bilo kakvog unosa osobnih ili financijskih podataka potrebno je provjeriti internetsku adresu stranice. Posebno je važno nikada ne dijeliti PIN, jednokratne aktivacijske kodove, lozinke i druge sigurnosne podatke.

Ako primite poruku u kojoj se od vas traži hitna reakcija, primjerice zbog navodnog problema s bankovnom aplikacijom, njezinu vjerodostojnost najbolje je provjeriti izravnim kontaktom s bankom, putem njezinih službenih kanala.

Policija također preporučuje redovitu provjeru prometa po bankovnim računima i uključivanje obavijesti o transakcijama kako bi se eventualne zlouporabe što prije uočile.

Što učiniti ako ste već kliknuli na poveznicu?

Ako ste unijeli bankovne podatke na sumnjivoj stranici ili primijetili neovlaštene transakcije, potrebno je odmah kontaktirati banku kako bi se poduzele mjere zaštite, uključujući blokadu računa ili kartica.

O događaju treba bez odgađanja obavijestiti i policiju, odlaskom u najbližu policijsku postaju ili pozivom na broj 192.

Brza reakcija posebno je važna jer se kod ovakvih prijevara novac s računa može skinuti ubrzo nakon što počinitelji dođu do potrebnih podataka.

Izvor: Policijska uprava zadarska