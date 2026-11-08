Policija istražuje sramotne grafite u Svetom Kaju: Zidovi išarani nacističkim simbolima i porukama mržnje

Nakon što su se u Svetom Kaju pojavili grafiti s nacističkim simbolima te antisemitskim i ksenofobnim porukama, o slučaju se oglasila policija. Potvrdili su da su sinoć izašli na teren te da je u tijeku kriminalističko istraživanje.

Prema policijskom odgovoru, informaciju o ispisivanju grafita neprimjerenog sadržaja i znakovlja na zidu stambene zgrade zaprimili su u subotu, 7. studenoga 2026. godine, oko 20 sati.

Policija fotografirala oštećenja, traje istraga

„Nakon što je sinoć, 7. studenog 2026. godine oko 20 sati zaprimljena informacija o ispisivanju grafita neprimjerenog sadržaja i znakovlja na zidu u stambenoj zgradi, policijski službenici su izašli na teren. Oštećenja su fotografirana i u tijeku je kriminalističko istraživanje”, naveli su iz policije u odgovoru na naš upit.

Podsjetimo, o uznemirujućim prizorima u Svetom Kaju već smo izvijestili u tekstu o zidovima išaranima nacističkim simbolima te antisemitskim i ksenofobnim porukama.

Kriminalističkim istraživanjem tek se trebaju utvrditi okolnosti događaja i odgovornost za ispisivanje spornih grafita.