Policija istražuje sporne radove u splitskom Vodovodu i kanalizaciji: Četvorica radnika dobila upozorenja pred otkaz

Kriminalistička policija provodi izvide u splitskoj tvrtki Vodovod i kanalizacija (ViK) zbog sumnji u nepravilnosti povezane s izvođenjem vodovodnih priključaka za privatne investitore. Da su izvidi u tijeku, potvrdilo je Županijsko državno odvjetništvo u Splitu.

Kako je potvrdila glasnogovornica Županijskog državnog odvjetništva u Splitu Rene Laura, tužiteljstvo je Policijskoj upravi splitsko-dalmatinskoj, odnosno Sektoru kriminalističke policije, Službi gospodarskog kriminaliteta i korupcije, naložilo provođenje izvida zbog mogućih nezakonitosti.

Iz Državnog odvjetništva pritom podsjećaju da je, sukladno odredbama Zakona o kaznenom postupku, postupanje tijekom izvida tajno, zbog čega nisu iznosili dodatne pojedinosti.

Policija ispitala dio zaposlenika

Prema ranije objavljenim informacijama, kriminalistička policija već je ispitala pojedine zaposlenike tvrtke koji bi mogli imati saznanja o spornim radovima i okolnostima pod kojima su izvođeni vodovodni priključci za privatne investitore.

Perić je ranije potvrdio da je ViK proveo i interni nadzor kojim su obuhvaćena područja Solina, Kaštela, Trogira, Klisa i Podstrane. Prema njegovim riječima, na tim lokacijama nije utvrđena neovlaštena potrošnja vode, dok su ostale okolnosti povezane sa spornim radovima predmet policijskih izvida.

Utvrđeni prekovremeni sati i neovlašteno korištenje službenog vozila

Internim nadzorom ipak su utvrđene određene nepravilnosti. Evidentirano je ukupno 20 prekovremenih sati kod četvero djelatnika, kao i neovlašteno korištenje službenog vozila na dvije sporne lokacije.

Prema Perićevim riječima, tvrtka je zbog toga pokrenula postupak naplate troškova korištenja službenog vozila od djelatnika koji su ga neovlašteno koristili.

Istodobno je provedena provjera skladišnih evidencija, no njome nije utvrđeno da je materijal Vodovoda i kanalizacije izdavan ili korišten izvan evidentiranih radnih naloga.

Dok interni nadzor zasad nije utvrdio neovlaštenu potrošnju vode ni neevidentirano korištenje materijala tvrtke, kriminalistička policija nastavlja provjeravati okolnosti spornih priključaka i moguće nezakonitosti. Hoće li provedeni izvidi rezultirati daljnjim kaznenim postupanjima, zasad nije poznato.

Četvorici zaposlenika izrečena upozorenja

Zbog utvrđenih propusta u evidentiranju radnog vremena i korištenju službenih vozila protiv četvorice djelatnika poduzete su radnopravne mjere.

Riječ je o upozorenjima pred otkaz, dok će se eventualna kaznena odgovornost utvrđivati u postupku koji provode nadležna tijela.

Vodovod i kanalizacija završio je internu provjeru te je 2. listopada nadležnim institucijama dostavio završno izvješće zajedno s prikupljenom dokumentacijom.

Sporni radovi navodno izvođeni za privatne investitore

Cijeli slučaj dospio je u javnost nakon što je Jutarnji list krajem rujna objavio informacije o navodnim radovima koje su zaposlenici ViK-a obavljali na vodovodnoj mreži izvan područja svoje nadležnosti.

Prema tim navodima, radnici su postupali po uputama poslovođe, a sporni zahvati odvijali su se na najmanje tri lokacije na području Kaštela i Trogira.

Poslovođa Tomislav Taraš nakon internog nadzora premješten je na drugo radno mjesto.

Posebnu pozornost izazvale su izjave privatnih investitora povezanih s lokacijama na kojima su radovi izvođeni.

Prema pisanju Jutarnjeg lista, jedan investitor potvrdio je da je radove platio izvođaču. Drugi je također naveo da je predao novac, ali nije želio govoriti o iznosu.

Treći investitor tvrdio je da nije plaćao nikakve radove, navodeći da vodovodna linija prolazi preko njegova zemljišta.

Čeka se rasplet policijskih izvida

Iako je interna kontrola ViK-a završena, policijski postupak još traje.

Pred istražiteljima je utvrđivanje jesu li radovi za privatne investitore izvođeni u skladu s propisima, tko ih je odobravao i jesu li pritom počinjene nezakonitosti.

Dosad utvrđene radnopravne nepravilnosti same po sebi ne znače da je počinjeno kazneno djelo.

Konačan odgovor o eventualnoj kaznenoj odgovornosti očekuje se nakon dovršetka policijskih izvida i odluke nadležnog državnog odvjetništva.