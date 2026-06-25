Policija intervenirala u splitskom trgovačkom centru zbog dojave o praćenju djece

Policijski službenici danas su intervenirali u jednom trgovačkom centru u Splitu nakon dojave građana da nekoliko stranih državljana navodno prati i fotografira djecu.

Na mjesto događaja odmah je upućena policijska ophodnja, a s četvoricom stranih državljana obavljeni su obavijesni razgovori kako bi se provjerile okolnosti prijave.

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske potvrdili su da su muškarci dobrovoljno policijskim službenicima pokazali sadržaj svojih mobilnih telefona.

"Nakon pregleda uređaja nije pronađena nijedna fotografija ni videosnimka koja bi potvrdila navode iz dojave. Utvrđeno je da osobe nisu fotografirale niti pratile djecu te da u njihovu ponašanju nisu utvrđena obilježja kaznenog djela ili prekršaja na štetu djece", kazali su za naš portal iz splitske policije.

Dodaju kako tijekom postupanja nije utvrđeno nikakvo protupravno ponašanje, o čemu je obaviještena i osoba koja je policiji prijavila sumnjive okolnosti.

Iako se pokazalo da prijava nije bila utemeljena, policija ističe kako na svaku dojavu koja se odnosi na sigurnost djece reagira bez odgode te provodi potrebne provjere kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja.