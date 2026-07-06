Policija intervenirala u splitskoj luci zbog gužve pri ukrcaju na trajekt za Supetar

U splitskoj gradskoj luci u popodnevnim satima došlo je do poteškoća prilikom ukrcaja vozila na trajekt za Supetar, zbog čega je morala intervenirati policija.

Prema riječima putnika, situacija se zakomplicirala kada su pojedini vozači pokušali ući preko reda, što je izazvalo nervozu među putnicima.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"U 10 sati sam došao u splitsku luku da odem na trajekt za Supetar, ni u 14:07 nisam ušao jer je ispred mene na zadnje mjesto uletio netko drugi", kazao nam je jedan od putnika.

Poslali smo upit policiji i Jadroliniji.

Nije prvi put

Ovo nije prvi put da su putnici iz Splita ostali bez mjesta na trajektu za jedan od naših otoka. Tijekom velikih gužvi, nerijetko se dogodi da više automobila ne može stati na trajekt.

Ako planirate na odmor, pobrinite se da dođete dovoljno ranije i osigurate svoje mjesto kako ne biste ostali čekati u autu ili - što je još gore - se vratili kući.