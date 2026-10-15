Policija intervenirala u osnovnoj školi na šibenskom području zbog dojave o prijetnji učenicima: Evo što je utvrđeno

Šibenska policija u četvrtak ujutro zaprimila je dojavu o mogućoj prijetnji učenicima jedne osnovne škole na području Šibenika. Policijski službenici odmah su izašli na teren, a nakon provedenih provjera utvrđeno je da opasnosti nema. Kako je izvijestila Policijska uprava šibensko-kninska, dojava je zaprimljena u jutarnjim satima 15. listopada, nakon čega su policajci odmah poduzeli potrebne mjere kako bi provjerili njezinu vjerodostojnost.

Policija utvrdila da nema opasnosti za učenike

Policijski službenici obavili su detaljne provjere na terenu, a rezultati su pokazali da su navodi o potencijalnoj prijetnji bili neistiniti. "Policijski službenici odmah su izišli na teren i proveli detaljne provjere kojima je utvrđeno da su navodi iz dojave neistiniti te da nema ugroze za učenike i djelatnike škole", priopćili su iz Policijske uprave šibensko-kninske.

Iz policije nisu iznijeli dodatne pojedinosti o sadržaju dojave, niti su naveli o kojoj je osnovnoj školi riječ. Prema službenim informacijama, sigurnost učenika i zaposlenika škole nije ugrožena.