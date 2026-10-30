Policija intervenirala ispred obrazovne ustanove u Splitu: Kod 16-godišnjaka pronašli čak 61 komad opasne, zabranjene pirotehnike

Splitska policija jučer je intervenirala zbog korištenja pirotehnike ispred jedne obrazovne ustanove u Splitu, a tijekom postupanja otkrivena je zabrinjavajuća količina zabranjenih pirotehničkih sredstava kod maloljetne osobe.

Kako je izvijestila Policijska uprava splitsko-dalmatinska, događaj se zbio u četvrtak, 29. listopada 2026. godine, nakon što je policija zaprimila dojavu o korištenju pirotehnike.

Policijski službenici odmah su izašli na teren te u suradnji s djelatnicima obrazovne ustanove utvrdili da maloljetnik, rođen 2010. godine, posjeduje veću količinu zabranjene pirotehnike.

Policija pronašla tri kutije zabranjene pirotehnike

Tijekom postupanja policijski službenici oduzeli su ukupno tri kutije u kojima se nalazio 61 komad pirotehničkih sredstava kategorije F4.

Riječ je o kategoriji pirotehničkih sredstava koju građani ne smiju posjedovati niti koristiti.

Otkriće je uslijedilo nakon dojave o korištenju pirotehnike u neposrednoj blizini obrazovne ustanove, a policija je odmah poduzela potrebne mjere.

Kriminalističko istraživanje provedeno uz nazočnost roditelja

Nakon pronalaska i oduzimanja pirotehničkih sredstava policija je provela kriminalističko istraživanje, i to uz nazočnost roditelja maloljetnika.

Prema policijskom izvješću, utvrđeno je da je maloljetnik počinio prekršaj iz Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja.

Zbog toga će protiv njega biti podnesen optužni prijedlog nadležnom sudu.

Zabranjena pirotehnika završila u rukama maloljetnika

Ovaj slučaj ponovno skreće pozornost na opasnosti povezane s korištenjem pirotehničkih sredstava, osobito kada se ona nalaze u rukama maloljetnika.

Pirotehnika kategorije F4 namijenjena je profesionalnoj uporabi, a njezino korištenje bez odgovarajućih ovlaštenja predstavlja ozbiljan sigurnosni rizik.

Policija nije objavila pojedinosti o tome kako je maloljetnik došao do zabranjenih sredstava niti je navedeno da je u događaju bilo ozlijeđenih.

Svih 61 komad zabranjene pirotehnike policija je oduzela, a o prekršajnoj odgovornosti maloljetnika odlučivat će nadležni sud.