Policija imala pune ruke posla u Dalmaciji: Pijani vozač završio u zatvoru, prevaranti građanima uzeli gotovo 24 tisuće eura

Tijekom protekla 24 sata na području Policijske uprave splitsko-dalmatinske evidentirane su tri prijetnje, jedna teška krađa i pet krađa. Dogodilo se i devet prometnih nesreća u kojima je jedna osoba izgubila život, dok je šest osoba zadobilo lakše tjelesne ozljede. Osim prometnih nesreća, policija je izvijestila o nekoliko slučajeva ponavljanja prometnih prekršaja, ali i o novim internetskim prijevarama koje su građane stajale tisuće eura.

U Kaštel Starom vozio s više od dva promila pa vrijeđao policajce

Jedan od ozbiljnijih slučajeva zabilježen je 18. listopada oko 23.50 sati u Kaštel Starom, gdje su policijski službenici zaustavili 57-godišnjeg vozača osobnog automobila. Alkotestiranjem mu je utvrđena koncentracija alkohola od 2,03 promila, nakon umanjenja za dopuštenu pogrešku mjerenja. Osim što je vozio pod utjecajem alkohola, policija je utvrdila da nije koristio sigurnosni pojas ni pokazivače smjera te da kod sebe nije imao prometnu dozvolu. Nakon zaustavljanja muškarac je počeo vikati i psovati, čime je narušavao javni red i mir te izazvao zabrinutost prolaznika. Unatoč upozorenjima, nastavio je vrijeđati i omalovažavati policijske službenike. Muškarac je uhićen i doveden pred sud. Policija je predložila 80 dana zatvora i novčanu kaznu od 1.500 eura, no sud ga je proglasio krivim i izrekao mu 75 dana zatvora te novčanu kaznu od 190 eura.

U Omišu ponovno vozio pijan, iako mu je vožnja bila zabranjena

Problema je bilo i u Omišu, gdje je policija 18. listopada oko 2.35 sati zaustavila 24-godišnjeg vozača.

Mladić je upravljao automobilom unatoč zabrani vožnje, a izmjereno mu je 0,87 promila alkohola nakon umanjenja za dopuštenu pogrešku mjerenja. Kod sebe nije imao ni osobnu iskaznicu ni vozačku dozvolu. Policija je utvrdila da je riječ o ponavljaču prometnih prekršaja koji je u posljednje tri godine čak tri puta pravomoćno kažnjen zbog vožnje pod utjecajem alkohola. Zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja policija je predložila 30 dana zatvora, novčanu kaznu od 440 eura i jednogodišnju zabranu upravljanja vozilima B kategorije. Općinski prekršajni sud u Splitu odredio mu je četverodnevno zadržavanje, nakon čega je predan u zatvor. Konačna odluka o sankcijama bit će donesena naknadno.

U Vrgorcu bježao policiji i odbio testiranje na droge

Još jedan slučaj zabilježen je 17. listopada u Dragljanima na vrgoračkom području. Policija je oko 19.15 sati uočila motocikl bez registracijskih oznaka, no vozač se oglušio na svjetlosne znakove policijskih službenika i nastavio vožnju. Ubrzo je pronađen kao putnik u osobnom automobilu. Riječ je o 40-godišnjaku koji je odbio testiranje na droge, ali i liječnički pregled te davanje krvi i urina radi analize.

Utvrđeno je da je motociklom upravljao iako mu je vozačka dozvola bila oduzeta zbog neodazivanja na izvanredni nadzorni zdravstveni pregled. Sud ga je proglasio krivim i izrekao mu novčanu kaznu od čak 2.990 eura, uz zabranu upravljanja vozilima AM kategorije tijekom sljedećih 12 mjeseci. Posebnu zabrinutost izazivaju četiri računalne prijevare koje je policija zaprimila, a u kojima su tri žene i jedan muškarac izgubili ukupno 23.850 eura.

U dva slučaja žene su primile SMS poruke s upozorenjem da im uskoro istječe pristup aplikaciji OTPgo. Nakon otvaranja poveznica i unošenja traženih podataka, s njihovih računa skinuto je 600, odnosno 2.550 eura. Treća žena postala je žrtva prijevare nakon što je putem interneta oglasila prodaju perilice posuđa. Navodni kupac poslao joj je poveznicu predstavljenu kao poveznicu dostavne službe DPD. Nakon što je slijedila upute i unijela podatke putem mobilnog bankarstva, ostala je bez 3.700 eura. Najveću štetu pretrpio je muškarac kojeg je kontaktirala nepoznata osoba tvrdeći da mu je bankovni račun ugrožen. Nakon što je otvorio dostavljenu poveznicu i unio tražene podatke, s računa mu je nestalo čak 17.000 eura. Policija ponovno upozorava građane da ne otvaraju sumnjive poveznice i ne dijele pristupne podatke, PIN-ove ni sigurnosne kodove.

U srijedu pojačane kontrole parkirališnih mjesta za osobe s invaliditetom

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske najavili su i pojačani nadzor korištenja Europske parkirališne karte za osobe s invaliditetom. Akcija će se provoditi u srijedu, 21. listopada, od 9 do 13 sati na području cijele Policijske uprave splitsko-dalmatinske. Policijski službenici posebno će kontrolirati nepropisno parkiranje na mjestima rezerviranima za osobe s invaliditetom, kao i moguće zlouporabe parkirališnih karata.

Iz policije podsjećaju da se Europska parkirališna karta smije koristiti samo kada vozilom upravlja osoba s invaliditetom koja ostvaruje to pravo ili kada se takva osoba nalazi u vozilu.