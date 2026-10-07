Policija imala pune ruke posla: Jedan pozitivan na kokain, drugi bez vozačke, trećem pronašli amfetamin

Splitsko-dalmatinska policija u posljednja je dva dana imala pune ruke posla s višestrukim prometnim prekršiteljima. U Splitu i Sinju zabilježena su tri ozbiljna slučaja u kojima su vozači, među ostalim, vozili bez valjane vozačke dozvole, odbijali testiranja na droge ili liječničke preglede, a kod nekih je pronađena i droga. Trojici muškaraca sud je odredio zadržavanje, nakon čega su predani u zatvor. Uz to, policija je na Braču tijekom pretrage pronašla više od 200 grama marihuane i četiri puške. Prema dnevnom izvješću PU splitsko-dalmatinske, tijekom protekla 24 sata na području županije zabilježena je jedna prijetnja, dvije računalne prijevare, jedna teška krađa i sedam krađa. Dogodilo se i pet prometnih nesreća, u kojima je jedna osoba smrtno stradala, dok su tri osobe lakše ozlijeđene.

24-godišnjak vozio iako mu je vozačka ukinuta, odbio testiranje na drogu

Policijski službenici u utorak, 6. listopada, oko 18.20 sati u Splitu zaustavili su 24-godišnjeg motociklista.

Utvrđeno je da sudjeluje u prometu iako mu je vozačka dozvola ukinuta nakon što je činjenjem teških prometnih prekršaja prikupio 12 negativnih prekršajnih bodova. Zbog toga u sljedeće dvije godine ne može pristupiti polaganju vozačkog ispita. Vozač je odbio zahtjev policije za testiranje na prisutnost droge u organizmu, a kod njega je pronađena i manja količina marihuane koja mu je oduzeta. Policija mu je oduzela i motocikl kako bi ga spriječila u daljnjem činjenju prekršaja, nakon čega je uhićen i u žurnom postupku odveden na sud.

Riječ je, navodi policija, o ponavljaču teških prometnih prekršaja. U posljednje tri godine čak je tri puta pravomoćno kažnjen zbog odbijanja testiranja na droge, a četiri puta zbog posjedovanja droge. Policija je sudu predložila trajno oduzimanje motocikla, kaznu zatvora od ukupno 75 dana te novčanu kaznu od 1.320 eura. Sud mu je zasad odredio zadržavanje u trajanju od pet dana, nakon čega je predan u zatvor. Konačna odluka o sankcijama bit će donesena naknadno.

Prošao kroz crveno, bio pozitivan na kokain i odbio vađenje krvi

Drugi ozbiljan slučaj dogodio se u ponedjeljak, 5. listopada, oko 21.10 sati u Ulici Svetog Mihovila u Splitu.

Policijski službenici Prve policijske postaje Split postupali su prema 30-godišnjem vozaču osobnog automobila koji je prošao kroz crveno svjetlo na pokretnom semaforu. Nadzorom je utvrđeno da automobilom upravlja pod utjecajem alkohola, a preliminarni test na droge bio je pozitivan na kokain. Vozač je potom odbio liječnički pregled te uzimanje krvi i urina radi analize. Policija je kod njega pronašla i vrećicu s manjom količinom marihuane. Uhićen je, automobil mu je privremeno oduzet, a dan poslije doveden je pred nadležni sud.

Policija je predložila zadržavanje, novčanu kaznu od 2.800 eura, zabranu upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od pet mjeseci te trajno oduzimanje automobila. Sud mu je odredio devet dana zadržavanja, nakon čega je predan u zatvor. Konačna odluka o kazni tek slijedi.

U Sinju bez vozačke i s tehnički neispravnim automobilom, pronađen i amfetamin

Ništa mirnije nije bilo ni u Sinju. Policija je 5. listopada oko 21.50 sati u Ulici Put Pazara zaustavila 46-godišnjaka za kojeg navodi da je ponavljač prometnih prekršaja. Tijekom postupanja utvrđena su čak četiri teška prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Zakona o suzbijanju zlouporabe droga. Preliminarni test pokazao je prisutnost droge u njegovu organizmu, no muškarac je odbio liječnički pregled i izuzimanje krvi i urina radi analize.

Uz to, vozačka dozvola već mu je bila ukinuta zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova.

Policija je na vozilu uočila i neispravno prednje svjetlo, što se prema pravilima o tehničkim pregledima na cesti smatra većim tehničkim nedostatkom, posebno u noćnim uvjetima.

Kod 46-godišnjaka je pronađeno ukupno 23,63 grama amfetamina, manja količina marihuane te tablete za koje nije imao liječničku dokumentaciju. Prema policijskim podacima, muškarac je već dva puta bio sankcioniran zbog odbijanja testiranja na droge u prometu i neovlaštenog posjedovanja droge. Policija ga je uhitila te sudu predložila zadržavanje, kaznu zatvora od 60 dana i novčanu kaznu. Sud mu je odredio zadržavanje od deset dana, nakon čega je predan u zatvor.

Na Braču pronađena 204 grama marihuane i četiri puške

Policija je intervenirala i na Braču, gdje su službenici Policijske postaje Brač 6. listopada na području Selca pretražili dom i druge prostorije kojima se koristi muškarac rođen 1987. godine. Tijekom pretrage pronađeno je i oduzeto 204 grama marihuane te četiri puške. Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja policija je utvrdila postojanje osnovane sumnje da je 39-godišnjak počinio kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama te će protiv njega biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

Za pronađene puške policija je utvrdila da pripadaju muškarcu rođenom 1957. godine. Dvije zračne puške nije prijavio u propisanom roku, dok preostalo vatreno oružje nije čuvao na propisan način. Protiv njega će zato biti podnesen optužni prijedlog zbog prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana.