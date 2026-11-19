Donji Proložac: Ponavljač prometnih prekršaja opet vozio iako mu je ukinuta vozačka dozvola, predan u zatvor

Jučer, 18. studenog 2026.godine oko 15 sati policijski službenici Postaje granične policije Imotski zaustavili su vozilo kojim je upravljao 40-godišnji ponavljač prometnih prekršaja za kojeg su policijski službenici utvrdili da upravlja vozilom iako mu je vozačka dozvola ukinuta i oduzeta zbog prikupljenih 14 negativnih prekršajnih bodova. Isključen je iz prometa i u žurnom postupku odveden je na sud.

Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje posebno iz razloga jer do sada četiri puta pravomoćno prekršajno kažnjavan zbog vožnje pod utjecajem alkohola i još dva puta nepravomoćno zbog vožnje pod utjecajem alkohola i vožnje prije stjecanja prava na upravljanje vozilom. Također, sudu je predloženo da mu se izrekne kazna zatvora u trajanju od 30 dana.

Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od 10 dana, nakon čega je predan u zatvor.

Trogir: Trojici ponavljača prometnih prekršaja određeno zadržavanje nakon čega su predani u zatvor, oduzet motocikl

Sud je odredio zadržavanje 62-godišnjem ponavljaču prometnih prekršaja prema kojemu su policijski službenici Policijske postaje Trogir postupali u ponedjeljak, 16. studenog 2026.godine kada su na području Trogira zaustavili vozilo kojim je upravljao pod utjecajem alkohola.

Izmjerena mu je koncentracija od 1,51 g/kg i utvrđeno je da upravlja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje jer mu je vozačka dozvola ukinuta i oduzeta. Isključen je iz prometa i odvedena na sud kojemu je predloženo da se okrivljeniku odredi zadržavanje i da mu se za svaki počinjeni prekršaja izrekne pod 60 dana zatvora. Naime, okrivljenik je ponavljač prometnih prekršaja koji je do sada kažnjavan zbog vožnje pod utjecajem alkohola.

Nakon odluke suda o određivanju zadržavanja u trajanju od 15 dana, predan je u zatvor.

U zatvor je predan i 45-godišnji ponavljač prometnih prekršaja prema kojem su policijski službenici postupali u ponedjeljak, 16. studenog 2026. godine na području Trogira kada je odbio zahtjev policijskog službenika da obavi testiranje na prisutnost droge u organizmu, posjedovao je marihuanu, metamfetamin i MDMA, isteklo mu je važenje vozačke dozvole koji nije ni imao kod sebe, a tijekom vožnje nije koristio sigurnosni pojas, a razgovarao je na mobitel.

Ukupno je počinio šest prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Zakona o suzbijanju zlouporaba droga i uz optužni prijedlog je odveden na sud. Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od pet dana posebno iz razloga jer je ranije kažnjavan zbog prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporaba droga. Nakon odluke suda predan je u zatvor.

U zatvor je predan i 35-godišnjak kojemu je sud jučer, 18. studenog 2026. godine nakon privođenja na sud određeno zadržavanje u trajanju od 15 dana zbog postojanja sumnje da je vozeći motocikl bez položenog vozačkog ispita počinio sedam prometnih prekršaja (odbio se zaustaviti na naredbu policijskih službenika, tijekom vožnje nije nosio zaštitnu kacigu, vozio je u suprotnom smjeru motocikl koji nije bio osiguran i vozilu je istekla prometna dozvola). Motocikl je od njega privremeno oduzet, a on je odveden na sud. Sudu je predloženo da mu se izrekne kazna zatvora, novčana kazna i donese odluka o trajnom oduzimanju motocikla.

Nakon odluke suda i on je predan u zatvor, a za vrijeme trajanja zadržavanja provest će se i sudski postupak u kojem će im biti izrečene kazne za počinjene prekršaje.

Split: U zatvor predan uporni ponavljač prekršaja u prometu, „prikupio“ čak 21 negativni prekršajni bod, policija privremeno oduzela automobil

U utorak, 17. studenog 2026. godine u 02.30 sati na Dračevcu, policijski službenici Jedinice specijalne i interventne policije, prilikom kontrole prometa postupali su prema 32-godišnjaku, kojeg su zaustavili u osobnom automobilu i utvrdili da je počinio tri prometna prekršaja. Utvrđeno je da zbog prikupljenog čak 21 negativnog prekršajnog boda, ne može podnijeti zahtjev za izdavanje vozačke dozvole do studenog 2027. godine. Odbio je zahtjev policijskog službenika da se podvrgne preliminarnom testiranju na prisutnost droga u organizmu, kao i liječničkom pregledu, radi analize, a kod njega je pronađena i manja količina marihuane. Muškarac je ponavljač prometnih prekršaja koji iskazuje posebnu upornost u protupravnom ponašanju i učestalo ponavlja iste prekršaje u prometu, za koje je do sada pravomoćno kažnjen čak sedam puta. Uhićen je i priveden nadležnom sudu isti dan, a automobil marke Audi je privremeno oduzet.

Policija je predložila zadržavanje, ukupnu kaznu zatvora u trajanju od 180 dana, zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom svih kategorija na 12 mjeseci i trajno oduzimanje automobila.

Sud mu je nakon saslušanja odredio zadržavanje do 30. studenog 2026. godine, nakon čega je predan u zatvor.