Policija identificirala 23 osobe zbog sramotnog kortea Torcide u Splitu: Njih 12 još je u bijegu!

Policija nastavlja kriminalističko istraživanje nakon incidenata koji su obilježili navijački korteo Torcide u Splitu uoči utakmice Hajduka i Ajaxa. Zbog sumnje na javno poticanje na nasilje i mržnju dosad su identificirane 23 osobe, a njih 12 još nije dostupno policiji.

Podatke je u emisiji "U mreži Prvog" Hrvatskog radija iznio zamjenik glavnog ravnatelja policije Damir Barić, koji je otkrio i detalje opsežne policijske operacije tijekom visokorizične utakmice.

Devet osoba u istražnom zatvoru, za 12 se još traga

Prema Barićevim riječima, od ukupno 23 identificirana osumnjičenika, devet ih se trenutačno nalazi u istražnom zatvoru. Jedna osoba već izdržava zatvorsku kaznu, dok je jedan maloljetnik pušten uz mjere opreza, uključujući zabranu dolaska na nogometne utakmice.

Preostalih 12 osumnjičenika nije dostupno policiji te se za njima nastavlja potraga. Riječ je o osobama osumnjičenima za kazneno djelo javnog poticanja na nasilje i mržnju iz članka 325. Kaznenog zakona, a sve zbog spornih povika tijekom organiziranog navijačkog kortea. Barić je otkrio kako je policijsko osiguranje utakmice trajalo četiri dana, od dolaska prvih navijača Ajaxa u Split do njihova odlaska iz Hrvatske. U tom razdoblju evidentirano je ukupno šest sukoba navijača. Policija je tri sukoba uspjela spriječiti, dok je u preostala tri slučaja brzom intervencijom uspostavljen javni red i mir.

Ukupno su dvije osobe zadobile lakše tjelesne ozljede. Na sam dan utakmice, prema policijskim podacima, nije bilo međusobnih sukoba navijača. Međutim, ozbiljni problemi zabilježeni su tijekom Torcidina kortea, kada su se čuli povici koji potiču na nasilje i mržnju, kao i tijekom susreta na Poljudu zbog uporabe pirotehničkih sredstava.

"Spominjanje Hitlera i Auschwitza nije navijački folklor"

O događajima je govorio i sociolog sa Sveučilišta u Zadru te bivši član Nadzornog odbora Hajduka Krešimir Krolo. Istaknuo je kako treba razlikovati uobičajene navijačke rituale i provokacije od poruka koje predstavljaju veličanje nacističke i fašističke ideologije. Prema njegovu mišljenju, spominjanje Adolfa Hitlera, Ane Frank i koncentracijskog logora Auschwitz ne može se opravdavati navijačkom tradicijom. Krolo je upozorio i na potrebu izbjegavanja moralne panike te naglasio kako treba pažljivo analizirati pojedinačna ponašanja i odgovornost sudionika. Posebno se osvrnuo na uporabu pirotehnike i prekid utakmice, istaknuvši apsurd takvog ponašanja u trenucima kada je Hajduk ostvarivao važan sportski rezultat.

Sigurnosni stručnjak upozorava na problem dokazivanja

Sigurnosni stručnjak i bivši djelatnik SOA-e Bruno Pavić naglasio je kako je iznimno teško unaprijed predvidjeti što će pojedinci uzvikivati tijekom navijačkih okupljanja. Iako policija i sigurnosne službe mogu imati informacije o organiziranom kretanju navijača i planiranim aktivnostima, dokazivanje odgovornosti pojedinaca za konkretne povike predstavlja poseban izazov. Pavić smatra da je potrebno unaprijediti suradnju policije, sigurnosnih službi, nogometnih institucija, klubova i navijačkih skupina kako bi se slični incidenti ubuduće spriječili. U međuvremenu, policija nastavlja tragati za preostalih 12 osumnjičenika povezanih s incidentima koji su izazvali brojne osude javnosti.