Policija i dalje traga za Stipom Lekićem

Nacional je objavio da je uhićen Stipe Lekić, bivši tajnik Torcide i jedan od predvodnika kortea u Splitu tijekom kojeg su navijači veličali Adolfa Hitlera, skandirali ime koncentracijskog logora Auschwitz i pjevali o spaljivanju Židova.

Iz policije su za Index potvrdili da Lekić nije uhićen te da policija za njim i dalje traga.

Lekić je među desetoricom osumnjičenika za kojima je policija tragala nakon kortea održanog u četvrtak, 15. listopada, uoči utakmice Hajduka i Ajaxa. Sud mu je ranije odredio jednomjesečni istražni zatvor zbog sumnje na javno poticanje na nasilje i mržnju.