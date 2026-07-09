Policija ga zaustavila rano ujutro, a onda otkrila što skriva u teretnom prostoru

Policija je u Jagnjedovcu zaustavila 43-godišnjeg vozača koji je počinio više prekršaja.

Naime, policijski službenici Policijske uprave koprivničko-križevačke jučer, 8. srpnja, oko 6.15 sati tijekom nadzora prometa zaustavili su teretni automobil bjelovarskih registarskih oznaka kojim je upravljao 43-godišnjak.

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Provjerom je utvrđeno da je vozilom upravljao prije nego što je stekao pravo na upravljanje vozilima B kategorije.

Tijekom kontrole otkriveno je i da se u teretnom prostoru nalazilo oko osam prostornih metara ogrjevnog drva za koje vozač nije imao potrebnu dokumentaciju, kao ni propisanu oznaku otisnutu režijskim čekićem.

O svemu je obaviještena nadležna Šumarska inspekcija, a drva su privremeno oduzeta.

Zbog prometnog prekršaja protiv 43-godišnjaka bit će podnesen optužni prijedlog nadležnom sudu, dok će Šumarskoj inspekciji biti dostavljeni podaci o mogućem kršenju Zakona o šumama.