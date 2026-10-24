Policija ga zaustavila, a onda otkrila niz nepravilnosti

U četvrtak, 22. listopada u 23.15 sati u Biogradu na državnoj cesti DC-08 tijekom kontrole prometa policijski službenici Policijske postaje Biograd zaustavili su automobil šibenskih registarskih oznaka kojim je upravljao 28-godišnji hrvatski državljanin koji kod sebe nije posjedovao vozačku dozvolu.

Daljnjom kontrolom vozila utvrđeno je da vozač sudjeluje u prometu s automobilom kojem je isteklo važenje prometne dozvole i police obveznog osiguranja u prometu.

Vozač i vozilo su isključeni iz prometa. Zbog utvrđenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama vozaču su izdani prekršajni nalozi s ukupnom novčanom kaznom od 780,00 eura.