Policija ga uočila zbog sumnjivog ponašanja, kod sebe imao kokain, MDMA i desetke tableta

Šibenska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 41-godišnjakom osumnjičenim za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama. Kod njega su pronađeni kokain, MDMA u prahu te 28 tableta MDMA.

Policajci ga primijetili na ulici

Policijski službenici Odjela kriminaliteta droga uočili su muškarca u četvrtak, 30. srpnja, u poslijepodnevnim satima u Šibeniku, tijekom provođenja mjera usmjerenih na prevenciju, otkrivanje i procesuiranje kaznenih djela i prekršaja povezanih sa zlouporabom droga.

Muškarac im je privukao pozornost zbog sumnjivog ponašanja, nakon čega su policajci krenuli u postupanje. Kod osumnjičenog je pronađena i oduzeta PVC vrećica ispunjena drogom MDMA ukupne bruto težine 7,40 grama. Policija je pronašla i 12 PVC smotuljaka s kokainom ukupne bruto težine 8,8 grama te 28 tableta MDMA.

Četrdesetjednogodišnjak je uhićen i doveden u službene prostorije policije, gdje je nad njim provedeno kriminalističko istraživanje.

Predan pritvorskom nadzorniku

Nakon dovršenog istraživanja osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske. Protiv njega je nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku podnesena kaznena prijava zbog sumnje da je počinio kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.