POLICIJA GA PRONAŠLA Jurio autocestom 228 kilometara na sat pa sve objavio na društvenim mrežama

Pulska prometna policija je postupala temeljem informacija o objavljenoj snimci na društvenoj mreži, u kojoj se prikazuje opasno ponašanje koje ozbiljno ugrožava sigurnost prometa.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je kako je 21-godišnjak 3. listopada na društvenoj mreži objavio i neograničenom broju korisnika učinio dostupnu snimku voženje osobnog automobila autocestom. Na snimci je vidljiv brzinomjer koji pokazuje brzinu kretanja vozila od oko 228 km/h.

Takvim je javnim raspačavanjem snimljene stvari, putem javno dostupnog profila na društvenoj mreži, na neuobičajen, nametljiv i drzak način počinitelj je prikazivao i promovirao izrazito rizičan i društveno neprihvatljiv način sudjelovanja u prometu.

Radi počinjenja prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, protiv 21-godišnjaka je pokrenut prekršajni postupak.

Snimanje i objavljivanje vožnje pri brzinama većim od 200 km/h predstavlja krajnje neodgovorno ponašanje koje se ne smije prikazivati kao zabava, hrabrost ili postignuće vrijedno divljenja.

Takvim ponašanjem vozači ozbiljno ugrožavaju vlastitu sigurnost, ali i sigurnost svih drugih sudionika u prometu. Pri tako velikim brzinama mogućnost pravodobne reakcije znatno je smanjena, a posljedice i najmanje pogreške mogu biti kobne.

Posebno zabrinjava činjenica da se ovakvi postupci snimaju i objavljuju na društvenim mrežama, čime se potencijalno opasno ponašanje može normalizirati ili prikazivati kao poželjno radi prikupljanja pregleda i reakcija javnosti.

Naglašavamo da cesta nije mjesto za dokazivanje, a ljudski životi ne smiju biti izloženi riziku radi osobne promocije ili popularnosti na društvenim mrežama.

Pozivamo sve sudionike u prometu na odgovorno ponašanje, poštivanje prometnih propisa i svijest o posljedicama svojih postupaka. Sigurnost u prometu zajednička je odgovornost svih nas, a nijedan snimak, pregled ili ''lajk'' ne može biti važniji od ljudskog života.