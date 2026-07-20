Policija ga kaznila s nevjerojatnih 10.500 eura

Motociklist iz Borova umalo je srušio rekord. Prometni policajci izrekli su ovog vikenda 26-godišnjaku novčanu kaznu u ukupnom iznosu od 10.510 eura, zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom A kategorije u trajanju od devet mjeseci i 25 negativnih prekršajnih bodova, objavila je policija, prenosi Jutarnji list.

Mladić iz Borova kaznu je zaslužio jer su u razdoblju od 2. do 15. srpnja 2026. godine prometne kamere u Vukovaru snimile da je neregistriranim motociklom u sedam navrata prekoračio dopuštenu brzinu kretanja do 50 km/h, pri čemu je najveća izmjerena brzina iznosila 152 km/h. Osim toga, daljnjom istragom utvrđeno je da za motor nema sklopljenu policu obveznog osiguranja.

Iako se činilo da je riječ o najvećoj određenoj financijskoj kazni za prometni prekršaj, motociklist iz Borova ipak nije uspio prestići prekršitelja iz Zagorja, koji je po tom pitanju i dalje rekorder. U srpnju 2021. godine policija je na području Zagorja 25-godišnjem mladiću isporučila kaznu od 100 tisuća tadašnjih kuna (13.200 eura), 120 dana zatvora i zabranu upravljanja vozilom B kategorije u trajanju od dvije godine.

Takvu enormnu kaznu zaradio je nakon što ga je 14 puta u prekršaju snimila ista prometna kamera te je bez vozačke dozvole vozio neregistrirani i neosigurani automobil. Mladić se kasnije branio riječima da "barem ima neke registracijske pločice kako bi bio što manje primjetan u prometu".

Prema svemu sudeći, policija u posljednje vrijeme ispisuje sve drastičnije financijske kazne za počinjene prometne prekršaje. Tako je u ožujku vozač kamiona kažnjen s 8.090 eura zbog 12 počinjenih prometnih prekršaja. Prije tjedan dana u Splitu policija je vozaču ispisala kaznu od 7.320 eura jer je vozio bez vozačke i prometne dozvole te je odbio testiranje na prisutnost droga. Zatražili su i zatvorsku kaznu od 15 dana, ali je sud vozača pustio na slobodu.

Sličnu novčanu kaznu vozaču koji je vozio pijan te je kasnije napao policajce ispisali su nedavno i prometni policajci na području Rijeke.